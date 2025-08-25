Mondiali di Calcio a 7 a Curitiba: l’Italia arriva seconda, sconfitta dal Brasile in finale

Svanisce in finale il sogno mondiale della Nazionale italiana di Calcio a 7 allenata da mister Daniele D’Orto: la finale di Curitiba, infatti, è stata vinta dal Brasile con il punteggio di 4-2 dopo una gara condotta nel primo tempo dagli azzurri con il punteggio di 2-1. Nel secondo tempo è arrivato il pareggio dei brasiliani e a un minuto dalla fine del match il vantaggio beffa. Il punteggio finale poi si è fissato sul 4-2 grazie a un tiro libero messo a segno dai verdeoro.

Nonostante la sconfitta, quella degli azzurri della Confederazione Calcistica Italiana può essere considerata senza ombra di dubbio un’impresa storica. “Siamo vice-campioni del Mondo – ha affermato Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana – e sicuramente si tratta di un risultato che non immaginavamo alla vigilia. Siamo stati protagonisti di un grande Mondiale e ci siamo dovuti arrendere solo di fronte ai padroni di casa ai quali vanno le nostre congratulazioni per la vittoria. Dopo la vittoria della Nations League europea lo scorso giugno, il secondo posto ai Campionati del Mondo ci riempie di orgoglio. Cercheremo di centrare l’obiettivo nelle prossime edizioni che, mi auguro, possano essere organizzate anche in Italia”.

Dopo aver brillantemente superato il girone eliminatorio con tre vittorie su tre (19 gol messi a segno e solo uno subito), gli azzurri hanno vinto il match dei quarti di finale contro l’Argentina con un secco 5-0 e la semifinale contro il Mozambico. Poi la sconfitta in finale.

“C’è sicuramente amarezza – spiega Daniele D’Orto, allenatore della Nazionale azzurra – ma è stata un’esperienza bellissima e speciale. Misurarsi alla pari con i Campioni del Mondo ci riempie di orgoglio. Voglio ringraziare tutti i ragazzi e lo staff dirigenziale per l’impegno e la grande professionalità che mi fa sentire fiero del gruppo”.