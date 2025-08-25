Schumacher, l’ultima speranza: tifosi con il fiato sospeso

Siamo arrivati agli sgoccioli e per Schumacher questa è l’ultima speranza: o va in porto, o ogni speranza di farcela crolla immediatamente.

La carriera di Michael Schumacher costituisce probabilmente un evento inimitabile nel mondo del motorsport. Vero che il suo record di sette titoli mondiali è stato pareggiato pochi anni dopo il suo ritiro da Lewis Hamilton, forse favorito da una Mercedes davvero troppo potente per le altre monoposto che correvano in quegli anni, ma il campione tedesco ha ancora la possibilità di segnare un altro primato, se tutto andrà bene.

A differenza di Lewis Hamilton che a quanto risulta alla stampa non ha figli o una consorte, Michael pur se costretto a casa sua dalla famosa caduta di Meribel ha ancora la possibilità di inserire il suo cognome nell’albo d’oro della Formula Uno. Suo figlio Mick infatti è ancora attivo ed ha ancora l’età giusta per incidere e dire la sua in Formula Uno, nonostante per ora il percorso appaia in salita.

Mick Schumacher ha avuto finora una carriera burrascosa in F1: ha corso nella massima serie con Haas in un’annata non particolarmente fortunata dimostrando comunque di avere le carte giuste per correre nel campionato prima di essere scelto come terzo pilota e collaudatore da Mercedes, poi, più nulla. A 26 anni e con la generazione successiva alla sua che sta già facendo segnare risultati importanti in F1, per Mick Schumacher questa potrebbe essere l’ultima occasione.

Mick Schumacher: l’ultima occasione

Mick ha più volte affermato di sentirsi meritevole di un’altra chance in F1 dopo l’esperienza maturata in questi anni e dopo essere cresciuto umanamente. Aveva preso contatti, per sua stessa ammissione, con l’esordiente Cadillac, team che entrerà nella massima serie sportiva il prossimo anno e che sembra molto vicina a Valtteri Bottas ma ha ancora bisogno di un secondo pilota.

Al momento Schumacher sembra vincolato ad Alpine con cui dovrebbe correre nel 2026 nella WEC ma non è detta l’ultima parola dato che Frank Colapinto, secondo le voci che arrivano dal paddock di Alpine, potrebbe essere allontanato come è già successo a Jack Doohan. Questo aprirebbe virtualmente una porta a Schumi che, già vicino al team francese e già esperto in materia di Formula Uno, sarebbe il suo più logico rimpiazzo.

In passato Flavio Briatore ha più volte messo a tacere la stampa, di fronte alla domanda su un’entrata di Schumi Junior nel team ex Renault. Eppure, questa possibilità non viene esclusa dalla stampa. Cadillac o Alpine, quindi? O Mondiale WEC? Per il figlio d’arte del noto pluricampione, in ogni caso, questa potrebbe essere l’ultima chance di dimostrare il suo valore nella massima espressione del motorsport mondiale.