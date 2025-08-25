Serie B, stasera l’ultimo posticipo al Ferraris. Tutti i risultati della 1a giornata

Questa sera allo stadio Ferraris si giocherà il posticipo della prima giornata di Serie B tra Sampdoria e Modena. Andiamo a dare uno sguardo ai risultati di tutte le altre partite del campionato cadetto. Inizio brillante per le favorite Palermo e Venezia, che s’impongono di misura. Bene anche il Frosinone, colpaccio della Carrarese in trasferta al Picco contro lo Spezia. Ok Empoli e Cesena. Di misura anche il Monza sul Mantova.

I risultati della prima giornata

Catanzaro-Sudtirol 1-1: Kofler (S), Iemmello (C).

Frosinone-Avellino 2-0: Koutsupias, Marchizza.

Spezia-Carrarese 0-2: Schiavi (doppietta)

Venezia-Bari 2-1: Bjarkason (V), Dorval (B), Duncan (V).

Monza-Mantova 1-0: Izzo.

Palermo-Reggiana 2-1: Pohjanpalo (P), Tavsan (R), Pierozzi (P).

Empoli-Padova 3-1: Shpendi (E), Bortolussi (P), Popov (E), Popov (E).

Entella-Juve Stabia 1-1: Candellone (JS), Marconi (E).

Pescara-Cesena 1-3: Blesa (C), Olzer (P), Shpendi (C), Bisoli (C).