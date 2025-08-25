Sinner-Alcaraz, tutto deciso: sconcerto per l’ultimo annuncio

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arrivano all’ennesima sfida della loro carriera: l’ultimo nanuncio che li riguarda è sorprendente.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono ampiamente i leader della nuova generazione di tennisti. Fino a questo momento sono apparsi sostanzialmente inarrestabili, quindi è difficile anche solo lontanamente pensare che qualcuno possa sovrastarli nel breve periodo.

Le probabilità che i due si affrontino anche in finale all’US Open, dopo averlo fatto praticamente in quasi ogni atto ultimo di ciascun torneo disputato dal rientro in campo di Sinner in poi, è veramente altissima.

Nello sport non si sa mai, men che meno nel tennis, tuttavia sono in molti a pensare che uno scenario del genere possa verificarsi anche nel corso dell’ultimo Grande Slam della stagione. Riguardo all’evento americano di tennis più atteso del 2025, però, attenzione alle sorprese che come detto non mancano davvero mai.

Sinner-Alcaraz, che sorpresa: annuncio pazzesco

Jannik Sinner, per i principali siti di scommesse, è il grande favorito all’US Open. Malgrado il virus che lo ha colpito in finale a Cincinnati e lo splendido stato di forma di Carlos Alcaraz che mette in bilico più che mai il ruolo di numero uno al mondo dell’altoatesino, i gestori delle scommesse non hanno alcun dubbio. Del resto, il cemento è la superficie preferita del campione italiano, quindi anche il miglior Alcaraz potrebbe essere insufficiente per arrivare a un’altra importante vittoria in uno Slam dopo quella al Roland Garros.

Arrivando a parlare dei numeri che danno vincente Sinner all’US OPen, Eurobet (2,10), Bet365 (2,00) e William Hill (1,80) pongono l’altoatesino nella posizione del favorito. In riferimento a Carlos Alcaraz, invece, Eurobet (2,30) e Bet365 (2,00) lo considerano praticamente al pari di Sinner, mentre William Hill imposta la quota dello spagnolo a 3,00. Non esattamente il favorito, quindi, per quest’ultimo sito. In ogni caso, sarebbe a dir poco sbagliato considerare solo ed esclusivamente Sinner e Alcaraz per quanto riguarda la vittoria finale. Come abbiamo detto precedentemente, infatti, tutto può davvero accadere nel tennis che conta. Il terzo incomodo potrebbe essere rappresentato dal mai domo Novak Djokovic, che è quotato a 10,00 su William Hill e 9,00 su Eurobet e Bet365.

Zverev, attuale numero 3 al mondo, rincorre a debitissima distanza a 25,00 su William Hill e a 13,00 su Bet365 ed Eurobet. Ben Shelton, Draper e Fritz, invece, hanno una quota che varia da 15,00 a 30,00. Non sembra che vengano attribuite molte speranze a chi non occupa il primo e il secondo posto al mondo in questo momento. In ogni caso, i colpi di scena sono il bello dello sport, e tutto può accadere. Anche nel caso in cui si faccia riferimento a qualcun altro che non sia Carlos Alcaraz o Jannik Sinner.