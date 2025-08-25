Udinese e Verona si annullano: al BluEnergy Stadium finisce 1-1, a Kristensen risponde Serdar

Dopo un primo tempo chiuso con poche emozioni e sullo 0-0 al BluEnergy Stadium nella penultima sfida della prima giornata di Serie A, Udinese e Verona trovano la via della rete nella seconda frazione di gioco. Poco dopo la traversa di Giovane per gli ospiti, i padroni di casa passano in vantaggio al 53′ grazie al colpo di testa di Kristensen su calcio d’angolo battuto da Lovric. Al minuto 73 arriva il pareggio degli ospiti con Serdar sempre dagli sviluppi da corner. Da Frese alla spizzata di Giovane fino alla deviazione vincente del centrocampista che ristabilisce la parità in Friuli. Un punto a testa per gli uomini di Runjaic e Zanetti.