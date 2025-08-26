Alex Zanardi, la notizia è confermata: lo sport si commuove

Alex Zanardi fa ancora parlare di sé dopo una carriera lunga e davvero straordinaria: per quale motivo, stavolta.

Alex Zanardi è uno degli atleti più famosi e apprezzati in assoluto. Specialmente per il suo modo di reagire a ogni evento e difficoltà. Il suo moto di resilienza ha colpito veramente tantissime persone in Italia, e il suo modo di reagire ha dato forza a migliaia di atleti in giro per l’Italia e non solo.

Grazie a lui, in effetti, possiamo dire che il movimento paralimpico internazionale azzurro è da tempo in ascesa. Purtroppo negli ultimi anni si è fermato in seguito a un brutto incidente che lo ha coinvolto mentre si stava allenando con la sua handbike.

Da quel momento esatto in poi sappiamo veramente poco sullo stato psicofisico del campionissimo italiano. In ogni caso, sempre facendo riferimento ad Alex Zanardi, ci sarebbe davvero una splendida notizia da tenere in considerazione.

Alex Zanardi, che emozione: di cosa si tratta

Nouracham Zakaria, più comunemente nota come Nersam e originaria di N’Djamena – capitale del Ciad – è un’atleta della paracanoa convocata ai mondiali di Milano. Una splendida notizia, specialmente perché arrivata grazie a innumerevoli sforzi che non sono affatto da sottovalutare. Ai microfoni de Ilnordest, ha parlato dell’incidente che ha subito e anche di quello che è accaduto in seguito. Ciò che avrebbe potuto sconvolgerle la vita in negativo, in effetti, è riuscito a farlo in positivo.

A raccontarlo è lei stessa, che ricorda che quando aveva circa 4 anni ha avuto un incidente, bruciandosi con il fuoco. Questo è accaduto perché si trovava da sola in casa, visto e considerato che sua madre era uscita per qualche minuto. Incuriosita, si è avvicinata al focolare che serviva per cucinare e c’è caduta all’interno. In seguito sono arrivati i soccorsi, e per fortuna nelle vicinanze c’era un ospedale militare italiano. Il generale Franco Annechino l’ha ricoverata presso quelle stesse strutture, e ha subito una prima amputazione. Aveva bisogno di cure urgenti, e così l’uomo si è affezionato a me, riuscendo a farla trasferire ai Grandi Ustionati dell’Ospedale di Padova, dove le hanno amputato la gamba ed è rimasta ferma per alcuni mesi.

Dopodiché, è stata trasferita a casa del generale, poi trasportata a Trieste – in cui è rimasta 9 mesi – e ospitata dalla Fondazione Luchetta e affidata allo stesso Comune di Trieste. Una storia triste, che però sembra possa concludersi nel modo migliore possibile, grazie ai sogni e alle ambizioni a cui può fare fede Nersam. Inoltre, ha anche ricordato qualcosa di meraviglioso che la lega ad Alex Zanardi: “La prima protesi l’ho avuta in regalo da Alex Zanardi che ho conosciuto e sentendo la mia storia ha voluto farmi questo regalo”.