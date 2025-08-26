Bagnaia, la drammatica confessione: fan sconcertati

La gara in Ungheria non è andata così bene per Pecco, tuttavia, ci sono piccoli segni di ripresa. Le dichiarazioni del pilota hanno comunque shoccato i supporter di Ducati.

La stagione di Bagnaia continua, in modo poco positivo e lasciando pensare ad un vero momento di crisi per il pilota italiano. Avere la moto più veloce della griglia non basta e ancora una volta, in Ungheria, dopo aver perso il primato in Austria dove era dato per favorito, Pecco si trova addirittura fuori dal podio con un nono posto che mal si sposa con le sue prestazioni dello scorso anno.

Una crisi dura e pura che quantomeno, ha visto un risultato migliore di quello con cui Bagnaia era partito in qualifica. Si perché il pilota italiano alla prova dei fatti è riuscito pure a fare una bella impresa, recuperando dalla quindicesima posizione ottenuta in qualifica ben sei posizioni sulla griglia che non sarà granché per un pilota da titolo ma dimostra una grande tenuta psicologica.

Le prestazioni in qualifica di Bagnaia avevano fatto preoccupare moltissimo i tifosi italiani. Pensate che il pilota non usciva dalla Q3 da ben due anni, era successo l’ultima volta nel 2023 al GP di Indonesia per un caso più unico che raro, all’epoca. Dopo la gara, in ogni caso, il pilota italiano è riuscito a ritrovare il sorriso, possiamo sentirlo già nelle sue dichiarazioni più fresche.

Bagnaia, partenza da horror, arrivo migliore

Se la qualifica aveva portato sicuramente squadra e tifosi a mettersi le mani nei capelli, recuperare tutte quelle posizioni con una motocicletta con cui per sua stessa ammissione Bagnaia non ha grande feeling è quantomeno un segnale di ripresa, timido ma comunque presente. Il pilota italiano ha parlato con la stampa dopo la gara, esprimendo comunque soddisfazione.

“Dopo la modifica di ieri sono tornato ad essere più padrone della mia moto. Il passo gara era buono, da podio, bisogna ripartire da qui e stare sereni, ripartendo da questa posizione”, le riflessioni a caldo del pilota italiano che ammette pure di aver allungato troppo in due occasioni – davanti a Binder – creando due piccoli errori che forse, gli sono costati una posizione più alta in classifica.

In ogni caso, Ducati può esultare con Marquez che ha conquistato il quattordicesimo successo di fila ed è quindi praticamente già campione, salvo imprevisti. Per Bagnaia, è iniziato un momento di riflessione e ripresa che deve assolutamente riportare il pluricampione a correre come faceva anni fa.