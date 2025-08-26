Buffon: “Serie A campionato di passaggio. Leoni? Esperienza all’estero può fargli bene”

Il capodelegazione dell’Italia, Gianluigi Buffon, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in esclusiva a Sportitalia ai microfoni di Gianluca Viscogliosi:

“Leoni? Dispiacere. Se pensiamo alla carriera del ragazzo a quanto può crescere il ragazzo in quel tipo di campionato, io credo che sia un bene. Non bisogna avere paura in certi momenti storici di dirci la verità e dirci chi siamo. Probabilmente in questo momento noi come campionato siamo di passaggio, non più di arrivo come lo eravamo tempo fa. Questo non significa che non si può lavorare bene nella filiera dei giovani per creare dei talenti per quello che riguarda la Nazionale. Perché se tu hai il Leoni di turno, il Bastoni di turno, il Calafiori di turno e giocano all’estero, non è che alla Nazionale dispiaccia. Significa avere una squadra competitiva”.