Champions League: Kairat Almaty, che sorpresa! Qualificate anche Bodo/Glimt e Pafos

La serata delle prime volte. Clamorosa qualificazione del Qairat Almaty, squadra kazaka, alla fase campionato della prossima Champions League. Decisiva la battaglia ai rigori contro gli scozzesi del Celtic Glasgow, costretti all’Europa League. L’eroe di serata è il secondo portiere dei kazaki, Anarbekov, che neutralizza ben tre penalties del Celtic.

Avanza anche il Bodo/Glimt (Sturm Graz in Europa League): non basta agli austriaci il successo per 2-1, dopo il 5-0 del Bodo nella gara d’andata. Anche per i norvegesi si tratta della prima storica partecipazione alla Champions.

L’altra sorpresa… arriva da Cipro

La terza favola è il Pafos (Cipro): decisivo il gol al 90esimo di Jaja, agguantata in extremis la Stella Rossa di due ex conoscenze del calcio italiano, Arnautovic e Radonjic (entrambi entrati nella ripresa questa sera, ndr), che nella gara di andata aveva perso a domicilio.

Pafos vera e propria sorpresa estiva dei playoff: dopo aver eliminato Maccabi Tel Aviv e Dinamo Kyiv, fa fuori anche la Stella Rossa: il primo raggiungimento europeo è un traguardo storico.

Domani sera le ultime sfide dei playoff

Domani le ultime quattro gare dei playoff: Qarabag-Ferencvaros, Benfica-Fenerbahce, Club Brugge-Rangers e Copenaghen-Basilea. Dopodiché, una volta completato il quadro delle 36 squadre qualificate alla fase campionato, giovedì 28 agosto ci sarà il sorteggio per le otto partite che ciascuna formazione dovrà giocare nella competizione.