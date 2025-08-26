Chivu, esordio migliore non poteva esserci. Le note liete della nuova vecchia Inter

Un debutto da sogno. Non poteva certamente sognare un esordio diverso Cristian Chivu che è diventato il primo allenatore della storia dell’Inter a debuttare in Serie A alla guida del Biscione registrando una vittoria con almeno 5 gol di scarto. Un inizio sicuramente convincente da poter coltivare per il prosieguo della stagione. La sua Inter ha schiantato il Torino con le armi dell’efficienza funzionale e della padronanza gestionale.

Più pragmatismo, maggiore verticalità, più riaggressione e meno attesa. Un tratto identitario della nuova Inter si è visto ieri sera. Probabilmente solo un piccolo antipasto di quello che attenderà il Biscione tra campionato e Champions, ma l’inizio è sicuramente foriero di buone aspettative. E se da un lato c’era chi era molto scettico su questa nuova Vecchia Inter, in campo i giocatori hanno dimostrato di aver accantonato le forti delusioni di quasi tre mesi fa, con la debacle in finale di Champions e una conclusione di campionato non proprio bella per i cuori nerazzurri.

Sucic inventa e rifinisce: ottimo esordio

La nota positiva nel complesso della prestazione collettiva è sicuramente stata Petar Sucic, bravo a ripulire il gioco, rifinire in mezzo al campo e a contrastare la manovra avversaria. L’uscita alta sul difensore granata è stato un primo segnale, ma l’assist per il 2-0 firmato da Thuram ha rappresentato sicuramente un tassello qualitativo che i tifosi hanno contemplato con molto piacere.

Le parole di Bastoni

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di SportMediaset, citando gli obiettivi stagionali dei nerazzurri, ma non solo.

Obiettivi stagionali.

“Metto l’Inter in prima linea, non ci siamo mai nascosti. Abbiamo una squadra forte, cercheremo di vincerle tutte. Ci siamo che una squadra a fine ciclo non arriva in finale di Champions e seconda in campionato a un punto dalla prima”.

Braccetti bloccati.

“Arrivavamo nei finali di partita parecchio stanchi perché la doppia fase ti toglie tante energie. Avendo fatto il mio ruolo in maniera egregia, Chivu mi ha consigliato di andare in attacco meno volte ma meglio”.