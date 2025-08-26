L’Inter torna protagonista in Serie A: la voglia di rivalsa di Bastoni e Thuram

L’Inter parte al meglio contro il Torino. Dopo l’esordio dei nerazzurri, ai microfoni di Sky Sport hanno parlato i due protagonisti Alessandro Bastoni e Marcus Thuram.

Queste le dichiarazioni del difensore: “Felice per Marcus che negli ultimi sei mesi dello scorso anno aveva scelto di andare in vacanza. Avevamo tanta voglia di dimostrare che abbiamo ancora tanta voglia. Siamo felici della partita di stasera. Siamo arrivati in finale di Champions e secondi a un punto poi si parla di stagione fallimentare, ma una squadra fallita e giocatori finiti non arrivano in finale di Champions e seconda a un punto. La squadra c’è la voglia c’è, il gruppo è sano, i nuovi ci hanno dato carica. Siamo felici di essere rimasti qua e speriamo di fare bene quest’anno”.

Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante: “Questa vittoria ci permette di iniziare bene la stagione, era importante non prendere gol. E’ una buona prima partita, non siamo ancora al 100% ma lo diventeremo. Quello che è successo l’anno scorso rimane all’anno scorso, oggi vogliamo fare bene per l’Inter”.

Inter, buona la prima anche per Petar Sucic: assist per il nuovo acquisto

Le parole del nuovo acquisto a DAZN: esordio dal 1′ vista la squalifica di Calhanoglu: “Prima notte a San Siro? Una sensazione speciale. Siamo felici di aver vinto, non soltanto per il risultato ma anche per la prestazione. Voglio migliorare di giorno in giorno. Sono veramente contento di essere qui. Da quando sono qui sto migliorando sotto tutti gli aspetti. Chi mi sta aiutando di più? Non voglio dirne uno solo, direi la squadra. La squadra è una grande squadra. Sto imparando l’italiano, per ora mi traduce Mkhitaryan. Quindi se devo dire un nome, dico Michi. Ma è tutto il gruppo che mi aiuta a inserirmi e farmi crescere”.