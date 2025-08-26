Pedullà: “Vlahovic e il Napoli, solo una grande fantasia. La Juve ha una speranza”

Sul proprio sito Alfredo Pedullà ha parlato di Dusan Vlahovic: “Nelle ore di Rasmus Hojlund, prima scelta del Napoli come anticipato sette giorni fa, hanno provato addirittura ad accostare Dusan Vlahovic al club azzurro, mormorando qualcosa che era già stata pronunciata tre o quattro giorni fa quando il Napoli stava pensando soltanto allo specialista in uscita dal Manchester United. Per Vlahovic la Juventus spera di trovare una soluzione, il gol segnato ieri contro il Parma non modifica di una virgola gli scenari. La Juve ha una speranza, appunto, che si materializzi qualcuno nell’ultima settimana (scarsa) di mercato, ricordando che lo specialista serbo è da sempre la prima scelta di Massimiliano Allegri. Per il momento l’allenatore livornese deve accontentarsi di Harder al Milan, buonissimo talento ma evidentemente non si tratta della stessa cosa”.

Le parole di Tudor dopo il Parma

Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria della Juventus sul Parma. “Partita difficilissima come ce l’aspettavamo, non era facile trovare spazi contro una squadra così organizzata. All’intervallo ho detto che avremmo dovuto continuare ad avere pazienza, prima o poi un gol lo avremmo fatto. Siamo stati bravi a non subire gol, poi abbiamo trovato il raddoppio. La Juventus doveva partire bene, considerati i risultati delle nostre avversarie, non è mai scontato vincere in casa anche contro una squadra che non è del tuo stesso livello. Sono d’accordo sul fatto che chi è entrato dalla panchina ha fatto bene. In queste prime partite c’è sempre un po’ di incognita, la condizioni fisica non è al massimo, il Parma davanti ha qualità, siamo stati bravi a non concedere sui calci piazzati. Vlahovic è concentrato, un giocatore da Juve con professionalità. Duvan ha fatto un mese di preparazione perfetto, tutti gli allenamenti, poi vediamo cosa succede in questa settimana che resta”.