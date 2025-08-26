Supercoppa Primavera, festeggia l’Inter ai rigori: battuto il Cagliari

Serata di gol e spettacolo nella Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari. Alla fine festeggiano i nerazzurri di Benny Carbone, che s’impongono ai calci di rigore dopo una lunga battaglia nel corso dei regolamentari (2-2). Vantaggio sardo siglato al nono minuto del primo tempo con Trepy. La sfida è costantamente in equilibrio e vive sulle fiammate di entrambe le formazioni.

Così i nerazzurri agguantano il pari con Mosconi poco prima della mezz’ora, ma Mendy riporta avanti i sardi al 36′. Nella ripresa ci pensa Lavelli, a 8 dal termine, a pareggiare la contesa. Si va ai rigori: decisivo l’errore di Liteta (l’unico per i sardi, ndr). L’Inter segna tutti e cinque i rigori (Iddrissou, Lavelli, Marello, Cerpelletti, Zarate Hidalgo) e festeggia così la vittoria della Supercoppa all’Arena Civica di Milano!

Le formazioni iniziali della partita

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Garonetti, Maye, Marello; Zarate, Cerpelletti, Venturini; Mosconi, Iddrissou, Pinotti.

CAGLIARI (3-5-2): Auseklis; Vargiu, Franke, Nuvoli; Grandu, Sulev, Malfitano, Liteta, Marini; Trepy, Mendy.