SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari: presenti Marotta e Baccin

Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari: presenti Marotta e Baccin

di

Inter e Cagliari si sfidano per la Supercoppa Primavera. Un appuntamento da vivere in esclusiva su SPORTITALIA. Presenti alla partita anche il presidente dell’Inter Beppe Marotta e Dario Baccin.

L’Inter vincitrice dello Scudetto contro il Cagliari vincitore della Coppa Italia: calcio d’inizio in questi istanti all’Arena Civica Gianni Brera, le due compagini si contenderanno la Supercoppa Primavera. Il match è visibile in diretta ed in esclusiva sul canale 60 DTT.

Le formazioni ufficiali

INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Garonetti, Maye, Marello; Zarate, Cerpelletti, Venturini; Mosconi, Iddrissou, Pinotti.

CAGLIARI (3-5-2): Auseklis; Vargiu, Franke, Nuvoli; Grandu, Sulev, MalfitanoLiteta, Marini; TrepyMendy.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×