Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari: presenti Marotta e Baccin

Inter e Cagliari si sfidano per la Supercoppa Primavera. Un appuntamento da vivere in esclusiva su SPORTITALIA. Presenti alla partita anche il presidente dell’Inter Beppe Marotta e Dario Baccin.
L’Inter vincitrice dello Scudetto contro il Cagliari vincitore della Coppa Italia: calcio d’inizio in questi istanti all’Arena Civica Gianni Brera, le due compagini si contenderanno la Supercoppa Primavera. Il match è visibile in diretta ed in esclusiva sul canale 60 DTT.
Le formazioni ufficiali
INTER (4-3-3): Taho; Ballo, Garonetti, Maye, Marello; Zarate, Cerpelletti, Venturini; Mosconi, Iddrissou, Pinotti.
CAGLIARI (3-5-2): Auseklis; Vargiu, Franke, Nuvoli; Grandu, Sulev, Malfitano, Liteta, Marini; Trepy, Mendy.