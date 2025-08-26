Tragedia in MotoGP, immagini terribili: panico in pista

In MotoGP si è rischiato davvero che accadese qualcosa di a dir poco irreparabile. Le immagini sono terribili, ecco cosa è accaduto.

La MotoGP è uno sport estremamente pericoloso, per quanto spettacolare. All’interno della classe regina del motomondiale abbiamo potuto assistere nel corso del tempo a una serie di sfide mozzafiato e corpo a corpo avvincenti, e speriamo che possa accadere ancora, ancora e ancora in futuro.

Tuttavia, purtroppo, anche eventi terribili e fortemente drammatici hanno riguardato in primissima battuta il motomondiale, e pure questo è corretto ricordarlo.

Le due ruote saranno sempre sport pericolosi, anche se si cerca di ottenere più sicurezza dalle categorie agonistiche motociclistiche. Per quanto riguarda l’ultimo week end di gara, comunque, il rischio di dare vita a uno show davvero amaro è stato dietro l’angolo. Cerchiamo di capire, dunque, cosa sarebbe successo nello specifico.

MotoGP, che paura: c’è mancato poco

La MotoGP ha lasciato da pochi giorni il GP d’Ungheria, disputato sul circuito del Balaton. Dominato da Marc Marquez, ha visto come protagonisti d’eccezione anche altri piloti come Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, sul podio ai fianchi del leader del mondiale nella gara lunga. Per quanto riguarda Acosta, però, è stato protagonista anche di un brutto incidente che avrebbe potuto facilmente portare a conseguenze tutt’altro che di poco conto.

Lo spagnolo della KTM, mentre cercava di effettuare il suo primo giro lanciato in qualifica, ha perso l’anteriore in curva 8 ed è finito nella ghiaia. Fino a questo momento, potremmo anche dire che non c’è niente di strano. Peccato, però, che la motocicletta appena è sfuggita dalle sue mani ha continuato a procedere a velocità altissima ed è schizzata contro le barriere a un’altezza importante, superiore addirittura alle protezioni. Il che è stato molto pericoloso, perché appena dietro si trovava un cameraman della MotoGP, che ha rischiato veramente grosso.

Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta‘s bike impact is probably the most shocking video you’ll see today! 😮 We’re so glad to see he’s ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/o9SslLPDhT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

Per fortuna, l’uomo è stato abbastanza rapido da evitare la due ruote ormai incontrollabile, che purtroppo però ha preso in pieno la sua attrezzatura. Pensate che questo avvenimento è stato così pericoloso e preoccupante, che lo stesso Acosta è tornato al box solo dopo che il cameraman ha annunciato di stare bene e non aver subito alcuna ripercussione. Le cose, però, sarebbero potute andare decisamente peggio. In vista della prossima stagione, al circuito in questione sono richiesti determinati miglioramenti alla sicurezza per evitare che eventi come questo possano effettivamente ripetersi. Il rischio, chiaramente, è quello di commentare incidenti con esiti molto meno fortunati di questo.