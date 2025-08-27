Alessandro Florenzi annuncia il ritiro dal calcio: “Grazie di tutto amico mio”

All’età di 34 anni, dopo stagioni travagliate dal punto di vista fisico e dopo aver concluso l’avventura al Milan, Alessandro Florenzi ha deciso di dire basta. Non giocherà più a calcio a livello professionistico. L’annuncio questa mattina tramite i suoi canali social. Il giocatore ex Roma, Crotone, PSG, Valencia e Milan ha salutato il calcio dedicando un lungo messaggio al “pallone”, definendolo amico. Un messaggio da brividi che spiega perfettamente il legame tra un calciatore e il gioco del calcio. Un legame fortissimo che comincia fin da bambino e non lo abbandona mai, anche quando diventa un lavoro.

Il messaggio di Florenzi

“Grazie di tutto, amico mio ⚽️❤️

Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato.

Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore.

Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica.

Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi.

Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me“.