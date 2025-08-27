Bufera sul campione, aggredisce un uomo in diretta: è in gravissime condizioni

Il figlio di un famoso atleta, a sua volta competitivo nello sport, ha aggredito brutalmente un uomo. Alla base del litigio, una lattina di birra.

Quando un atleta è fisicamente molto prestante ed ha una certa influenza sul pubblico, ha come grande responsabilità quella di imparare a comportarsi e di non litigare o aggredire nessuno, già di per se comportamenti antisociali e pericolosi ma che assumono connotati ancora peggiori quando l’atleta è letteralmente un’arma per le sue capacità fisiche ed ha un folto gruppo di seguaci che potrebbero prendere ad esempio le sue cattive azioni.

Gli atleti che praticano sport di combattimento a livelli agonistici sono quelli che devono prestare maggiore attenzione al loro comportamento fuori dal ring o dalla gabbia per evitare azioni pericolose e potenzialmente tragiche come quella avvenuta in queste ore. Lo sa bene anche Quinton Jackson, meglio noto come Rampage, lottatore professionista ormai ritirato che ha collezionato 52 match da pro, risultando una vera leggenda dello sport delle arti marziali miste.

L’atleta ha scoperto in diretta mentre veniva intervistato da un popolare influencer che suo figlio Raja Jackson è rimasto coinvolto in un atto che, qualora la dinamica venisse confermata in tribunale, sarebbe a dir poco agghiacciante. Il ragazzo, a sua volta un praticante di MMA a livelli agonistici, ha infatti ridotto un uomo a mal partito con una serie di potenti colpi, il tutto in diretta social.

Aggressione in diretta, panico sul web

L’accaduto ha avuto luogo a Knokx Pro Wrestling, evento in cui Raja si è affrontato sul ring con il wrestler Stuart Smith o Syko Stu con l’evento che ha avuto un finale drammatico, secondo alcuni, dovuto ad un’azione deliberata di Jackson. Come si vede in alcuni video trapelati sui social, prima del match Raja è stato colpito da una finta lattina di birra sulla testa da Stuart che si è poi scusato, affermando che si trattava di una componente scenica per l’evento.

Il ragazzo è sembrato accettare le scuse ma quando è salito sul ring, ha atterrato con una proiezione Stuart prima di colpirlo con una violenta sequenza di venti pugni a mani nude che avrebbero lasciato in condizioni gravissime l’uomo, fortunatamente cosciente, vigile e non in pericolo di vita. Le lesioni subite però sono state gravissime: da ricordare che mentre il wrestling è uno sport scritturato, dove si possono portare solo proiezioni e sottomissioni ma non bisognerebbe farsi male davvero, nelle MMA si combatte seriamente e ci si affronta con colpi reali, rischiando un knock out.

Non è chiaro se Raja abbia male interpretato l’evento pensando di dover partecipare ad un vero incontro o se abbia solo voluto vendicarsi dell’uomo per il gesto: “E’ stato un errore, mio figlio non doveva essere su quel ring. Ha subito un trauma cranico allenandosi poco tempo fa”, ha scritto il padre Quinton sui social network. In queste ore, il web ha mostrato reazioni disgustate a quella che pare una vera e propria aggressione. Ma vedremo cosa emergerà dalle testimonianze dei due protagonisti della triste vicenda in queste ore, per capire meglio cosa sia andato storto.