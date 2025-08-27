Champions League, manca sempre meno ai sorteggi: le fasce delle italiane

Domani alle 18 a Montecarlo ci sarà il sorteggio della Champions League 2025-26, con un girone unico da 36 squadre, con i club divisi in quattro fasce, in base alla classifica Uefa e i suoi coefficienti. L’Italia rappresentata da quattro club: la finalista dell’ultima coppa dalle grandi orecchie, l’Inter, i campioni d’Italia del Napoli oltre ad Atalanta e Juventus. Così come avvenuto la scorsa stagione, le prime 24 supereranno il turno, con le ultime 12 che invece verranno eliminate. Le prime 8 direttamente agli ottavi, mentre dalla nona alla ventiquattresima posizione, giocheranno il play-off, da cui usciranno le altre 8 qualificate.

Champions League: le fasce delle italiane al sorteggio

Prima fascia: Psg, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, INTER, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona.

Seconda fascia: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, ATALANTA, Villarreal, JUVENTUS, Eintracht Francoforte (Ultime due posizioni da definire)

Terza fascia: Psv, Ajax, NAPOLI, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo Glimt, Marsiglia. (Ultima posizione da definire)

Quarta fascia: Monaco, Galatasaray, Union St. Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat Almaty. (Ultime due posizioni da definire)

N.B. In attesa delle ultime gare dei play-off è ballerina la posizione del Tottenham, vincitrice dell’ultima Europa League. Se il Benfica sarà eliminato dal Fenerbahçe, in fascia 2 andranno gli Spurs. Questa sera si giocano le ultime cinque partite dei play-off: Benfica-Fenerbahce (0-0 all’andata), Qarabag-Ferencvaros (3-1 all’andata), Copenaghen-Basilea (1-1 all’andata) e Brugge-Rangers (3-1 all’andata).