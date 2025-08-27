Da Red Bull ai grandi rivali, il pilota cambia tutto: l’annuncio

Un clamoroso cambiamento di casacca colpisce il team Red Bull, dopo tanti anni insieme, il pilota decide di cambiare completamente strada.

Per tutto l’anno, nella Formula Uno il tema del possibile passaggio di Max Verstappen da Red Bull ad un altro team – si parlava molto di Mercedes anche se alla fine Toto Wolff non sembra essere riuscito nell’impresa – con il pilota olandese che ha più volte rilasciato dichiarazioni ambigue prima di comunicare decisamente il suo progetto di restare a Milton Keynes.

La squadra che ha scaricato senza aver dichiarato le sue ragioni anche il TP Christian Horner, probabilmente proprio per tenere in squadra un Verstappen scontento della situazione attuale, ha fatto tutto quello che poteva per tenere Max che in ogni caso è vincolato fino al 2028 da un maxi contratto con un paio di clausole che rendono il suo addio a Red Bull improbabile e, nel caso, molto oneroso.

Ora però la squadra si trova “sotto attacco” da un lato che non stava sorvegliando. Un suo pilota molto esperto che conosce bene Verstappen, dato che lo ha avuto come compagno di squadra per anni, ma sopratutto dotato di esperienza e talento che in questo sport sono fondamentali, potrebbe arricchire le fila di un team rivale molto pericoloso.

Perez a Cadillac, pare tutto ufficiale

Dopo un tira e molla che ha coinvolto il giovane Mick, rampollo della Famiglia Schumacher, sembra che il team Cadillac che esordirà il prossimo anno con motori Ferrari e che ha tutti gli occhi del Circus addosso a se, abbia scelto la coppia di piloti: la stampa è sicura che si tratterà di Valtteri Bottas e Sergio Perez, manca soltanto una comunicazione ufficiale.

Bottas ha avuto la sua ultima esperienza in F1 con il team Alfa Romeo mentre per quanto riguarda Perez, il pilota si è trovato “disoccupato” proprio dopo aver abbandonato Red Bull con il team che gli ha preferito delle giovani promesse come Tsunoda che non hanno performato così bene. Insomma, Perez potrebbe presto tornare in campo contro Red Bull con un’auto potenzialmente molto buona e, forse, voglioso di rivalsa.

A pensare che l’apporto di Perez in Cadillac potrebbe essere fondamentale per una buona stagione c’è anche il suo ex Team Principal dei tempi di Force India, Otmar Szafnauer secondo cui: “Se trova l’ambiente giusto, con tutta la sua esperienza sia in squadre più piccole con budget ridotti che alla Red Bull, ha ricevuto ottimi riscontri dunque ha sicuramente qualcosa da offrire. Hanno bisogno di un pilota esperto, Checo è un buon innesto”, il suo parere. Insomma, l’anno prossimo la squadra di Marko dovrà guardarsi le spalle anche da Cadillac.