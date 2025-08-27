ESCLUSIVA SI Longari: “Milan, Kim del Bayern il preferito per la difesa”

Giornata caotica in casa Milan, arrivano ora altre novità: secondo quanto raccolto in esclusiva da Gianluigi Longari, per la difesa il preferito è Kim del Bayern Monaco che però ha un ingaggio molto alto. I rossoneri valutano anche piani alternativi e meno costosi.

Milan, la decisione finale su Leao in vista del Lecce

Rafael Leao si è infortunato nel primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto e l’attaccante portoghese non sarà neanche in campo al Via del Mare di Lecce dopo aver saltato il match di San Siro contro la Cremonese.

Massimiliano Allegri con i soli Christian Pulisic e Santiago Gimenez, con Samuel Chukwueze in dubbio in quanto il nigeriano è nel mirino della Premier League e potrebbe lasciare i rossoneri in questi ultimi giorni di calciomercato.

Il numero 10 del club di Via Aldo Rossi non ha smaltito il problema al polpaccio e non partirà con la squadra domani per la trasferta in terra pugliese con il Milan che ritroverà, da avversario, Francesco Camarda.

Massimiliano Allegri non vuole rischiare e insieme allo staff medico rossonero ha deciso di prendere questa decisione, seppur sofferta, per non compromettere il prosieguo della stagione e avere a disposizione il portoghese al top della forma con il Diavolo che dovrà obbligatoriamente riscattare la pesante sconfitta all’esordio contro i grigiorossi di Davide Nicola.