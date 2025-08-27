LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Milan, si complica la trattativa per Harder. Fatta per Elmas al Napoli. Chukwueze verso il Fulham

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo mercoledì 27 agosto. Manca una settimana dalla fine della sessione estiva, che terminerà lunedì 1° settembre.

Tutte le trattative

OGGI

14.41 Pedullà: “Fabio Silva in stato avanzato con il Borussia Dortmund, ma il suo agente è stato a Milano nelle ultime 24 ore”.

14.40 Pedullà: “Ora aspettiamo la fine della vicenda Harder, cambia tutto ogni dieci minuti, il Milan oggi è così. Se l’attaccante dello Sporting non dovesse essere rossonero, l’intermediario proporrà Arokodare, mentre per Allegri la soluzione sarebbe solo Vlahovic”.

14.22 Criscitiello: “Esclusiva- Milan, si complica la trattativa con Harder. A sorpresa potrebbe saltare tutto. Nelle prossime ore nuovi contatti ma filtra pessimismo”.

13.48 Pedullà: “La Reggiana è più vicina al difensore centrale Giangiacomo Magnani in uscita da Palermo per motivi personali e che ha già detto sì al club emiliano. La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Intanto la Reggiana si è inserita nella corsa al centrocampista Charlys di proprietà del Verona: confermiamo l’interesse del Bari, in lizza anche il Venezia”.



12.55 Pedullà: “La Reggiana entra nella corsa a Charlys centrocampista del Verona. Il Bari resta interessato, c’è anche il Venezia”.

12:20 Pedullà: “Avanza spedita la trattativa che dovrebbe portare Samu Chukwueze al Fulham. L’operazione dovrebbe costare in totale 25 milioni di euro, bonus compresi”.

10.59 Pedullà: “Elmas al Napoli: 2 milioni di prestito, 16 diritto di riscatto, in definizione ultimo bonus legato alla Champions”.

00.40 Pedullà: “La Fiorentina corre velocemente verso Hans Nicolussi Caviglia. Dopo quanto vi abbiamo anticipato nell’esclusiva di stamattina, possiamo aggiungere che i dialoghi con il Venezia stanno procedendo spediti. La richiesta è di 10 milioni più bonus, il Sassuolo si era avvicinato a 9 poi aveva preferito virare su Matic, con la Fiorentina non dovrebbe essere un grande problema arrivare alla soluzione, magari con la formula del prestito con obbligo. E il centrocampista ex Juve (che avrebbe il 10 per cento da un’eventuale rivendita) ha dato priorità alla Fiorentina”.

00.30 Pedullà: “Andrea Pinamonti resterà al Sassuolo se non accadranno cose significative negli ultimi giorni di mercato. Ci aveva provato il Leeds, ma senza grandi apertura, negli ultimi due-tre giorni si è materializzato il Bournemouth, ma fin qui senza significative aperture. Vedremo se le cose cambieranno da qui a lunedì prossimo”.

00.20 Pedullà: “Oggi era il giorno della firma per Sulayman Jallow alla Fiorentina, una notizia che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. L’attaccante classe 2007 ormai ex Rimini ha siglato – assistito dall’avvocato Luigi Sorrentino – ha siglato un triennale con opzione per un’altra stagione. Nelle prossime ore l’annuncio, la Fiorentina – molto attiva sul mercato dei “grandi” – investe anche sul settore giovanile”.

00.13 Esclusiva: Donnarumma, va avanti la trattativa tra Manchester City e PSG. Il contratto offerto dagli inglesi (disposti a prenderlo anche a zero, ma fiduciosi di chiudere nei prossimi giorni) è un quinquennale da 16 milioni a salire più bonus per ogni stagione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

IERI

22:00 Alfredo Pedullà: “ La Salernitana cerca un grande attaccante per restituire un po’ di entusiasmo a un ambiente depresso dopo la retrocessione. L’obiettivo è Facundo Lescano, il club granata ha intenzione di fare una grande offerta per convincere l’Avellino, la trattativa è già stata impostata ma va chiusa. Gli irpini si stanno cautelando e cercano un sostituto: piace molto Luca Pandolfi, classe 1998 di proprietà del Cittadella. L’Avellino vuole avere la certezza di prendere Pandofi, e ci sta lavorando, per liberare Lescano”.



20.20 Il tentativo della Juventus per Zhegrova del Lille sta entrando nella sua fase più concreta. I bianconeri spingono per velocizzare il capitolo uscite, e provare il sorpasso nei confronti del Marsiglia. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.