Lutto nello sport, se ne va una leggenda: che strazio

Purtroppo di recente c’è stato un grave lutto che ha sconvolto lo sport: i dettagli su una vera e propria tragedia.

Purtroppo il mondo dello sport sa essere terribilmente cinico. Emozionante, travolgente, divertente, commovente, ma anche cinico. Quante volte, all’interno di un campo o di una pista abbiamo visto consumarsi un’autentica tragedia che niente ha a che fare con lo spettacolo che una disciplina sportiva è in grado di regalare?

Eppure, purtroppo questo è capitato veramente un sacco di volte, e tante volte siamo arrivati a dover parlare dela sofferenza che certi eventi hanno donato a chi ha dovuto viverli in prima persona.

Proprio per questa ragione, abbiamo deciso di parlarvi di un tremendo lutto che ha sconvolto lo sport italiano nelle ultime ore. Un vero e proprio strazio, che purtroppo non si può cancellare né tantomeno dimenticare: approfondiamo, allora, la questione nel merito.

Lutto nello sport, è terribile: i dettagli

Purtroppo, la pallavolo in Toscana ha dovuto registrare una scomparsa davvero terribile che riguarda Meri Malucchi. Ex giocatrice e allenatrice, ha perso la vità a soli 58 anni. Nel 1967 è nata a Lamporecchio, e man mano che è cresciuta si è appassionata a quello che è stato lo sport che più ha amato nel corso della sua vita, militando in club come Aglianese e Buggiano. Nel 2024, dopo aver allenato diverse squadre, è stata nominata direttrice tecnica del Volley Academy Toscana.

Si tratta di un progetto nato principalmente con la volontà di far crescere sul lato umano oltre che sportivo più atlete possibili. Purtroppo, però, in quello stesso anno si è ammalata, fino al triste epilogo di cui vi stiamo parlando e che ha sconvolto familiari e amici negli ultimi giorni. Nonostante le difficoltà personali, l’ex allenatrice e giocatrice ha continuato a seguire la sua passione, e addirittura era riuscita a dare vita a una splendida campagna di crowdfunding per l’Ospedale di Livorno grazie al progetto Meri Team: Alziamo il Muro. Tale gesto ha portato molte società di pallavolo ad aderirvi, contribuendo a una raccolta fondi impossibile da non considerare e mettere in evidenza.

Il che dimostra la splendida persona che la pallavolo italiana ha perso, trasformando Meri Malucchi in un esempio per il prossimo, una campionessa assoluta in ogni ambito della sua vita, che fosse privato o professionistico. Il che non è esattamente da tutti quanti. Non solo essere ricordata così tanto, ma anche mettersi a disposizione degli altri fino a quasi l’ultimo giorno della propria vita.