Milan, Harder bloccato e Chukwueze verso l’addio: col Lecce chi gioca?

L’avvio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri è molto lontano da quello sognato dai tifosi milanisti. Nonostante le richieste del tecnico, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, la squadra rossonera è incompleta e rischia di arrivare ridotta all’osso alla trasferta di Lecce, dove dovrà peraltro riscattare l’incredibile sconfitta casalinga all’esordio contro la Cremonese. In particolare, a soffrire di più questo ritardo e questa smania di cedere i giocatori per fare plusvalenze e migliorare ulteriormente il computo finale del bilancio è il reparto d’attacco.

Harder bloccato

Se il mirino nelle settimane scorse era stato a lungo puntato verso altri attaccanti, il Milan alla fine ha deciso di puntare fortemente su Conrad Harder. La trattativa per il centravanti danese dello Sporting Lisbona però non è così vicina alla chiusura come sembrava. Infatti, il calciatore danese deve ancora ottenere il via libera dalla società portoghese per eseguire l’ultimo passaggio prima della firma col Milan: le visite mediche. Un passaggio non scontato che rischia di mandare il Milan alla seconda giornata contro il Lecce ancora col solo Gimenez come centravanti puro di ruolo.

Chukwueze in partenza, e Allegri come fa?

Nel frattempo, i rossoneri hanno anche ricevuto l’offerta importante del Fulham per Samu Chukwueze. L’ex Villarreal potrebbe lasciare il Milan già nelle prossime ore per un pacchetto totale di 25 milioni di euro. Una situazione che si sta evolvendo velocemente e potrebbe ridurre ulteriormente le scelte di mister Allegri in attacco. Difficile capire che cosa potrà fare il tecnico toscana in questa situazione. Per la trasferta del Via del Mare le alternative offensive, qualora Harder non si dovesse sbloccare velocemente e vicerversa Chukwueze dovesse concretizzarsi velocemente ridurrebbe le scelte offensive di Allegri ai soli Pulisic, Leao e Gimenez, considerando anche che il portoghese non è al meglio. Una situazione critica che solo l’esperienza dell’ex allenatore della Juventus può risolvere. Ma potrebbe non bastare…