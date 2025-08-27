Milan, la decisione finale su Leao in vista del Lecce

Rafael Leao si è infortunato nel primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto e l’attaccante portoghese non sarà neanche in campo al Via del Mare di Lecce dopo aver saltato il match di San Siro contro la Cremonese.

Massimiliano Allegri con i soli Christian Pulisic e Santiago Gimenez, con Samuel Chukwueze in dubbio in quanto il nigeriano è nel mirino della Premier League e potrebbe lasciare i rossoneri in questi ultimi giorni di calciomercato.

Il numero 10 del club di Via Aldo Rossi non ha smaltito il problema al polpaccio e non partirà con la squadra domani per la trasferta in terra pugliese con il Milan che ritroverà, da avversario, Francesco Camarda.

Massimiliano Allegri non vuole rischiare e insieme allo staff medico rossonero ha deciso di prendere questa decisione, seppur sofferta, per non compromettere il prosieguo della stagione e avere a disposizione il portoghese al top della forma con il Diavolo che dovrà obbligatoriamente riscattare la pesante sconfitta all’esordio contro i grigiorossi di Davide Nicola.

Leao salta il Lecce: altri problemi per Allegri

“Speriamo di rivederlo col Lecce, altrimenti dopo la sosta”: così il tecnico livornese nella conferenza stampa pre-Cremonese. Dopo essersi allenato a parte a Milanello, l’allenatore del Milan ha optato per preservare Leao, nonostante si tratti dell’assenza più importante visti i tanti problemi del reparto avanzato del Diavolo, mai pericoloso contro la Cremonese.

Nel frattempo insieme al Ds Tare è al lavoro per gli ultimi colpi di mercato: con Conrad Harder dello Sporting Lisbona sempre più vicino per rinforzare l’attacco, i rossoneri stanno cercando di accontentare le richieste di Max Allegri che ha espressamente chiesto una mezzala e un altro difensore per completare la rosa a sua disposizione, con l’ex Juve che potrebbe presto ritrovare un suo pupillo. Quell’Adrien Rabiot in uscita dal Marsiglia e con cui ha vinto una Coppa Italia alla Vecchia Signora.