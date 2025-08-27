SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Milan, la decisione finale su Leao in vista del Lecce

Milan, la decisione finale su Leao in vista del Lecce

di

Rafael Leao si è infortunato nel primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Bari del 17 agosto e l’attaccante portoghese non sarà neanche in campo al Via del Mare di Lecce dopo aver saltato il match di San Siro contro la Cremonese.

Massimiliano Allegri con i soli Christian Pulisic e Santiago Gimenez, con Samuel Chukwueze in dubbio in quanto il nigeriano è nel mirino della Premier League e potrebbe lasciare i rossoneri in questi ultimi giorni di calciomercato.

Il numero 10 del club di Via Aldo Rossi non ha smaltito il problema al polpaccio e non partirà con la squadra domani per la trasferta in terra pugliese con il Milan che ritroverà, da avversario, Francesco Camarda.

Massimiliano Allegri non vuole rischiare e insieme allo staff medico rossonero ha deciso di prendere questa decisione, seppur sofferta, per non compromettere il prosieguo della stagione e avere a disposizione il portoghese al top della forma con il Diavolo che dovrà obbligatoriamente riscattare la pesante sconfitta all’esordio contro i grigiorossi di Davide Nicola.

Milan
Rafael Leao

Leao salta il Lecce: altri problemi per Allegri

“Speriamo di rivederlo col Lecce, altrimenti dopo la sosta”: così il tecnico livornese nella conferenza stampa pre-Cremonese. Dopo essersi allenato a parte a Milanello, l’allenatore del Milan ha optato per preservare Leao, nonostante si tratti dell’assenza più importante visti i tanti problemi del reparto avanzato del Diavolo, mai pericoloso contro la Cremonese.

Nel frattempo insieme al Ds Tare è al lavoro per gli ultimi colpi di mercato: con Conrad Harder dello Sporting Lisbona sempre più vicino per rinforzare l’attacco, i rossoneri stanno cercando di accontentare le richieste di Max Allegri che ha espressamente chiesto una mezzala e un altro difensore per completare la rosa a sua disposizione, con l’ex Juve che potrebbe presto ritrovare un suo pupillo. Quell’Adrien Rabiot in uscita dal Marsiglia e con cui ha vinto una Coppa Italia alla Vecchia Signora.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×