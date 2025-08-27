Tragedia Valentino Rossi, notizia tremenda: fan sconvolti

Valentino Rossi è uno dei più grandi fuoriclasse della storia dello sport, anche se le ultime della MotoGP sono preoccupanti a dir poco.

Valentino Rossi è chiaramente un pilota straordinario, che ha lasciato la MotoGP nel 2021 dopo nove titoli conquistati nel motomondiale e oltre cento vittorie siglate, senza contare i 199 podi che è riuscito a raggiungere nel corso della sua lunga carriera. Numeri straordinari ed eccezionali, che fanno di lui per distacco il pilota più vincente della storia della classe regina del motomondiale, almeno nel ventunesimo secolo.

Oltre a Giacomo Agostini, infatti, va considerato Marc Marquez che sta correndo una stagione straordinaria e presto si laureerà nuovamente campione del mondo dopo aver conseguito l’ultimo alloro iridato nel 2019. Sei stagioni senza nemmeno un titolo per il dominatore assoluto dello scorso decennio di MotoGP è veramente un periodo molto lungo, tuttavia l’astinenza non è destinata a durare ancora per molto tempo.

Valentino Rossi, brutte notizie: riguardano Marc Marquez

La rivalità accesa fra Valentino Rossi e Marc Marquez è cosa nota da tantissimi anni. Il numero 46 e il numero 93 si sono sfidati negli anni precedenti al ritiro motociclistico del Dottore, e ora l’otto volte campione del mondo di Cervera sta per raggiungere il grande idolo e immenso rivale dal punto di vista dei mondiali conquistati in carriera. La cosa che forse piacerà poco a Valentino Rossi e ai suoi più convinti sostenitori, però, riguarda il momento esatto in cui Marquez potrebbe diventare un nove volte campione.

Potrebbe infatti accadere a Misano, dove lo spagnolo ex Honda deve concludere la gara lunga con almeno 222 punti di vantaggio sul fratello Alex, o comunque su chi sarà il secondo in classifica sulla pista italiana. Il guadagno deve essere sostanzialmente di 47 punti fra i round di Barcellona e San Marino. Non così semplice, certo, tuttavia va considerato il fatto che per tutto l’anno fino a questo momento non c’è stato un vero e proprio ‘numero due’ alle spalle di Marc Marquez.

L’incertezza che fa da padrona alle spalle del numero 93 della Ducati – e le recenti prestazioni deludenti del fratello – fanno pensare che sia assolutamente possibile che il leader del mondiale possa festeggiare a Misano il nono titolo. Di contro, Alex deve cercare di accumulare almeno 28 punti in due round. In caso contrario, sarebbe tutto da vedere al Gran Premio del Giappone. Chiaramente, qualora la matematica piombasse dritta dritta a Misano, è chiaro che si tratterebbe un colpo di scena che molti sostenitori italiani – ancora legati a Valentino Rossi – non si augurano minimamente. Inoltre, accadrebbe a distanza di dieci anni dallo scontro fra Rossi e Marquez culminato con la gara di Sepang.