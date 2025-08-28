Conference League, Fiorentina-Polyssia: le formazioni ufficiali

Dopo la netta vittoria 0-3 nella gara d’andata, la Fiorentina di Stefano Pioli sfida, nel ritorno dell’ultimo turno preliminare di Conference League, i modesti ucraini del Polyssia. La formazione del tecnico parmense dovrà fare a meno di Moise Kean, squalificato dopo il rosso rimediato all’andata, e ovviamente non avrà nemmeno Roberto Piccoli, arrivato ufficialmente lunedì dal Cagliari e non inserito in lista per questo primo turno preliminare. Ecco dunque le scelte del tecnico viola e degli avversari ucraini per la sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodò, Fagioli, Mandragora, Parisi; Ndour, Fazzini; Dzeko. All. Pioli

POLYSSIA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko, Sarapiy, Mykaylichenko; Talles Costa, Babenko, Andriyevskiy; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko. All. Rotan.