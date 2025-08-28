Inter, Marotta al sorteggio: “Dal 18/19, abbiamo rappresentato l’Italia più di tutti. Bene aver evitato la trasferta di Almaty”

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto a SkySport dopo la fine del sorteggio della League Phase di Champions League a Montecarlo. Il numero uno del club nerazzurro ha glissato sul calciomercato e ha commentato il sorteggio delle otto avversarie della massima competizione europea del club.

Presidente, che obiettivi vi ponete per questa Champions?

“Siamo orgogliosi: dal 2018/19 l’Inter ha rappresentato l’Italia più di tutti e siamo arrivati anche a una finale. L’obiettivo è fare bene. Chivu è all’esordio da allenatore, ma conosce la competizione perché l’ha vinta da giocatore. La nuova formula è molto complicata, conta affrontare gli avversari al momento giusto e arrivare sempre al top sul piano fisico e mentale”.

Liverpool e Arsenal a San Siro possono portare grandi incassi. Pensate a un acquisto extra grazie al botteghino?

“No, il mercato non lo facciamo in base a questo. Abbiamo seguito un progetto diverso: investire sui giovani. Ne abbiamo presi quattro, più Pio Esposito dal nostro settore giovanile. L’età media è 21 anni e mezzo, in linea con la visione del club e della proprietà. L’allenatore è nuovo, ma ha già tanta esperienza. La rosa rispecchia le nostre ambizioni. Giocare contro le inglesi è stimolante: livello altissimo, ma con i nostri tifosi al Meazza ce la giocheremo. Il vero segreto sarà la condizione psico-fisica, oltre al prestigio degli avversari”.

Col Kairat Almaty siete stati più fortunati, li affronterete in casa.

“Sì, meglio così. Ho visto che il Real Madrid dovrà farsi 7 ore di trasferta: non è poco. Noi siamo contenti di incontrarli a San Siro”.