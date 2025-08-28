Juventus, Comolli: “Savona va al Nottingham. Kolo Muani? Pochi milioni possono fare la differenza”

Damien Comolli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato di diversi temi, toccando il sorteggio appena avvenuto e soprattutto dando una importante notizia di calciomercato sulla Juventu.

Il sorteggio

“È un calendario affascinante. La trasferta contro il Bodo sarà stimolante: non solo per il clima, ma anche per il campo artificiale. L’anno scorso li ho visti in semifinale di Europa League contro il Tottenham e hanno messo in grande difficoltà gli Spurs. Giocare al Bernabeu e in Portogallo sarà altrettanto speciale. Siamo la Juventus, e il nostro obiettivo resta sempre vincere”.

La trattativa Kolo Muani

“Il mercato non si ferma, anche qui a Montecarlo ci sono contatti. Abbiamo appena chiuso l’accordo con il Nottingham Forest per Savona. Non amo parlare di giocatori di altre squadre: in queste ore circolano molte voci e può succedere di tutto fino a lunedì sera. Come ha ricordato anche Chiellini, faremo il massimo per rinforzare la rosa”.

Il futuro di Vlahovic

“Con Dusan non c’è alcun problema: è parte integrante del progetto e al 99% resterà con noi per l’intera stagione. Anche lui vuole continuare qui, ed è una buona notizia perché parliamo di un grande talento. Abbiamo la fortuna di avere una proprietà che ci sostiene con forza, ma dobbiamo rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario per i prossimi tre anni. Questo ci obbliga a muoverci con prudenza: se arriveranno novità, su Kolo o su altri, sarete i primi a saperlo”.