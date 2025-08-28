Marco Pantani, anni dopo il dramma del “pirata” un altro lutto

La drammatica vicenda mai chiusa di Marco Pantani, campione del mondo ciclistico italiano, si arricchisce di un altro tremendo capitolo. Sport nello shock totale.

Pochi sportivi italiani hanno lasciato un segno nella cultura pop moderna come il famoso “pirata” Marco Pantani, uno dei ciclisti più talentuosi di sempre, non solo della sua generazione, che purtroppo ci ha lasciato al picco della sua carriera per motivi che non sono mai stati davvero chiariti. La figura di Pantani ancora oggi suscita grande ammirazione nel mondo del ciclismo agonistico, grazie alle sue imprese.

Nato nel lontano 1970, Marco Pantani fu un campione umano, uno di quelli caratterizzati da grandi momenti ma anche da attimi di buio, infortuni e situazioni drammatiche che contribuirono alla sua prematura scomparsa. Pantani ottenne ben 46 successi in carriera, sempre con il suo stile martellante che gli valse il soprannome di “Il Pirata”. Il suo anno d’oro fu certamente il 1998 quando riuscì a portarsi a casa sia il Tour de France che il Giro d’Italia, i trofei più importanti.

Nel febbraio del 2004 però lo sport italiano fu colpito da un dramma: un Pantani che stava tentando di ritornare ai suoi fasti di un tempo dopo un momento buio fu ritrovato senza vita nella sua stanza di un resort a Rimini, si dice, per un’overdose di cocaina. Un dramma incredibile che oggi, si arricchisce purtroppo di un nuovo capitolo.

Addio anche al medico di Pantani, il dramma continua

Probabilmente la carriera di Pantani sarebbe finita molto prima se sulla sua strada, Il Pirata non avesse trovato un medico competente che in un’occasione, gli salvò letteralmente la carriera. Non si parla di farmaci o terapie bensì di una complessa operazione alla gamba del ciclista che si era infortunato con una frattura che avrebbe potuto mettere fine al suo percorso sportivo.

Dopo un tremendo incidente nel 1995 Pantani si ritrovò con la più temuta frattura per uno sportivo, quella di tibia e perone, una circostanza che ha messo fine a carriere come quella di Luigi Riva e Anderson Silva in tempi più recenti. Per fortuna però, Il Pirata potè contare sul Professor Flavio Terragnoli, esperto del campo che lo operò e lo rimise in forma completa permettendogli poi di compiere la sua più grande impresa di lì a poco.

Il Professor Terragnoli si è purtroppo spento a sua volta in queste ore, a 72 anni per colpa di un malore da cui non si sarebbe ripreso accusato in Trentino mentre era in vacanza. Il dottore aveva stretto un legame molto forte con Pantani dopo quell’intervento: “Un bravo ragazzo, un paziente modello”, queste le parole che aveva rivolto al campione parlandone con la stampa tanti anni fa. Un’enorme perdita umana ma anche per la comunità sportiva che ha aiutato enormemente nella sua lunga carriera.