Milan, Allegri: “Al mercato ci pensa la società! Gimenez? Ci aspettiamo molto da lui. Out Jashari”

Conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, in vista della sfida contro il Lecce.

Cremonese? “E’ stata una sconfitta inaspettata. Con più attenzione negli episodi dei gol loro, avremmo potuto portare a casa la vittoria. Il Lecce gioca un calcio veloce, è molto organizzata e giocare lì non è mai facile”.

Mercato? “Ormai ci siamo abituati a queste vicissitudini di questi ultimi giorni di mercato. Al mercato ci pensare la società, che sta cercando di metter dentro dei giocatori che permettano alla squadra di crescere e per arrivare a marzo nelle migliori condizioni e in una buona posizione di classifica. Siamo arrabbiati per la sconfitta con la Cremonese e bisogna continuare a lavorare. Con la società abbiamo parlato. Le occasioni di mercato le sà la società. Io sono qui per lavorare e allenare i giocatori che ho a disposizione. Sono contento della rosa a disposizione perché ci sono dei valori importanti e dobbiamo lavorare”.

Santi Gimenez? “Santi, al momento, è l’unica punta che abbiamo. Lo conosco da venti giorni, è un buon giocatore e ci aspettiamo molto da lui. Per il cantiere aperto, penso che bisogna lavorare quotidianamente, vedere la crescita della squadra e anche dei giocatori, che sono forti e di prospettiva. Bisogna migliorare la posizione dello scorso anno e abbiamo sei mesi per farlo”.

Dirigenza? Ci parliamo con Furlani, Tare, Ibra e Moncada. L’input è quello che ci deve essere sostenibilità. Domani abbiamo una partita molto difficile e al resto ci penserà la società”.

Jashari? “Stamattina si è fatto male in uno scontro con Gimenez e non ci sarà contro il Lecce. E’ un giocatore che può giocare davanti alla difesa o in un centrocampo a due”.