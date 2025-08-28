Milan, Nkunku vicinissimo: affare tra i 35 e i 40 milioni di euro

Cristopher Nkunku è vicinissimo al Milan: dopo l’accordo pieno col francese, già trovato sulla base di un ingaggio da poco meno di 5 milioni di euro, imminente anche la fumata bianca col Chelsea. Operazione tra i 35 e i 40 milioni di euro, bonus compresi. Previsti gli ultimi dettagli già in giornata.

12.00 Pedullà: “Raul Albiol a meno di un passo dal Pisa, ormai siamo davvero agli ultimi dettagli. Una notizia che vi avevamo dato a sorpresa martedì scorso, una clamorosa svolta per il difensore centrale classe 1985 che in Italia è stato protagonista assoluto con il Napoli e che si è svincolato dal Villarrealnelle scorse settimane. Albiol ama l’Italia e ci tornerebbe di corsa, per questo motivo ha dato subito apertura e nella notte – come evidenziato con un tweet – c’è stato un summit in un albergo della Versilia che ha portato agli accordi. Un anno di contratto, eventuale opzione, il Pisa ormai sul punto di mettere a segno un colpo non preventivato. E con Albiol di sicuro la difesa avrà una guida di grande esperienza e personalità”.

11.20 Pedullà sul proprio sito: “Il Milan si sta avvicinando sempre più a Christopher Nkunku, attaccante francese di origini congolesi classe 1997, da tempo non più intoccabile per il Chelsea. Il club inglese ha sempre negato qualsiasi ipotesi per il prestito, ci aveva provato anche il Bayern, il prezzo del cartellino sta crollando ed è sceso abbondantemente sotto i 50 milioni. Ieri dalla Francia parlavano di una cifra tra i 30 e i 40 milioni, possibile che si vada anche sopra i 40 milioni con i bonus, ma il Milan ha l’accordo con l’attaccante e buoni rapporti con i Blues, quindi ci sono le condizioni per andare fino in fondo. Nkunku può giocare da prima o da seconda punta, ha un talento fuori discussione anche se è stato spesso condizionato dagli infortuni, ma di sicuro non le caratteristiche che aveva chiesto Allegri. Per l’allenatore rossonero la scelta ideale sarebbe stata e sarebbe Vlahovic, al netto di qualsiasi altra interpretazione. Ora vedremo se il Milan prenderà un altro attaccante, intento si prepara a definire Nkunku: ultimi dettagli per poi permettergli di sbarcare in Italia“.