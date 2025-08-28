SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Primo piano » Pedullà: “La narrazione sulla non volontà per Vlahovic. Max, ci sono Nkunku e Dovbyk dietro l’angolo”

Pedullà: “La narrazione sulla non volontà per Vlahovic. Max, ci sono Nkunku e Dovbyk dietro l’angolo”

di
Pedullà: “La narrazione sulla non volontà per Vlahovic. Max, ci sono Nkunku e Dovbyk dietro l’angolo”

Sul proprio sito, Alfredo Pedullà parla così delle ultime ore di mercato in casa Milan: “Dialoghi con Nkunku in orbita Milan, trattativa in corso da circa 35 milioni, volontà del diretto interessa e dialoghi in corso con il Chelsea. Attenzione a Dovbyk, una scelta possibile degli intermediari che lavorano con Furlani. Dusan Vlahovic ha aperto completamente al Milan, non da oggi. E il naufragio della trattativa per Harder, dopo quanto anticipato da Michele Criscitiello nel pomeriggio, mette il Milan nelle condizioni di virare su altri obiettivi.

L’intermediario Busardò aveva proposto a Furlani il possente Arokodare che nel frattempo è entrato nel mirino di un club inglese e non solo. Discreto attaccante, da verificare quanto sia pronto per il Milan. Ma torniamo a Vlahovic, lui ha aperto ad Allegri già tre mesi fa (quando ne parlammo per la prima volta in esclusiva), per Max è la prima scelta. Falso che il suo entourage abbia chiesto 15 milioni alla firma, falso che abbia chiesto 8-9 milioni di ingaggio al Milan. Si può fare con 6 milioni abbondanti a stagione e con 20 milioni per il cartellino. Il Milan è stato l’unico club che ha avuto totale apertura, almeno fin qui. E lo garantiamo al netto di qualsiasi altra interpretazione che cambia ogni giorno. Adesso dipende soprattutto dal via libera dei Furlani perché Allegri e Tare non hanno mai avuto alcun tipo di dubbio. E il via libera non c’è, camuffata da una mancanza di volontà di Vlahovic. E cosi si battono altre piste, l’ultima Christopher Nkunku in uscita dal Chelsea, senza dimenticare Dovbyk: è evidente che il mercato venga condotto senza un indirizzo tecnico”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×