Retroscena Marquez, terremoto in MotoGP: “Lo sapevamo tutti”

Marc Marquez, ora più che mai, è al centro dell’attenzione in riferimento a questioni che riguardano la MotoGP:

Marc Marquez sta ottenendo risultati veramente straordinari alla guida della sua Ducati ufficiale. Nonostante qualche difficoltà, come per esempio a Silversone, Austin o Jerez de la Frontera, l’otto volte campione del mondo sta dimostrando di essere fatto completamente di un’altra pasta rispetto a qualsiasi altro pilota attualmente presente in MotoGP.

Anche nel nuovo circuito ungherese del Balaton ha vinto e convinto sia al sabato che alla domenica, e adesso si avvia verso il nono mondiale della sua straordinaria carriera.

Un risultato che lo infilerebbe insieme a Valentino Rossi nella speciale classifica dei piloti con più titoli in assoluto. Comunque, parlando di Marc Marquez, un addetto ai lavori ha ammesso un retroscena che a quanto pare in molti immaginavano potesse realizzarsi.

Retroscena Marquez, a quanto pare lo sapevano tutti: i dettagli

Marc Marquez sta portando a compimento una stagione straordinaria, a pochi punti ormai dalla conquista del nono titolo mondiale della sua straordinaria carriera motociclistica dopo ormai sei anni dall’ultimo mondiale agguantato in MotoGP. Eppure, nonostante questo, molte persone non sono affatto sorprese. Pol Espargaro, per esempio, ai microfoni della testata spagnola AS ha definito in maniera chiara il dominio del connazionale.

Secondo lui, questo ritorno al vertice della classe regina del motomondiale di Marquez è a dir poco scontato, almeno per gli addetti ai lavori: “Credo che per tutti noi qui presenti i risultati che sta ottenendo fossero scontati. Quando il miglior pilota sale sulla moto migliore della griglia per distacco, il risultato è ovvio. Senza voler sminuire nessuno, è chiaro che Marc Marquez è in grado di fare molto di più, e lo sta facendo, e ‘dentro’ lo sapevamo tutti“. Il punto di vista dell’ex pilota della Honda appare piuttosto chiaro, quindi. Il numero 93 della Ducati non è esattamente una sorpresa.

Certo, pensare a quello che ha passato dal punto di vista degli infortuni e ai risultati che sta ottenendo nel 2025 – la sua migliore stagione insieme al 2014 – è qualcosa di incredibile, tuttavia non c’è alcun dubbio sul fatto che allo stato attuale il fuoriclasse iberico non abbia nessuno che possa effettivamente batterlo. Con il nono mondiale quasi archiviato, staremo a vedere se nel 2026 avrà ancora così tanto margine rispetto ai suoi rivali, ma intanto non c’è alcun dubbio sulla sua predominanza nella classe regina del motomondiale. E così sarà probabilmente anche nei prossimi round della MotoGP.