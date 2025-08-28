Sinner, che umiliazione da Alcaraz: peggio che a Cincinnati

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono al centro dell’attenzione anchell’US Open, dopo il Masters 1000 di Cincinnati.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sembrano essere destinati ad arrivare nelle fasi finali dell’US Open, e anche nel Grande Slam statunitense il rischio di vedere l’altoatesino e lo spagnolo di nuovo uno di fronte all’altro è non poco alto.

Del resto, il campione del Roland Garros e quello di Wimbledon sembrano avere una marcia in più rispetto a qualunque altro sfidante in questo preciso momento della loro carriera, con il 2025 che ha amplificato ulteriormente questa particolare differenza fra il duo al vertice e tutti gli altri.

Comunque, parlando esclusivamente di Sinner e Alcaraz, un dato pone senza la benché minima ombra di dubbio il fuoriclasse iberico davanti all’asso della racchetta italiano. Non riguarda il tennis, o almeno non lo fa in maniera diretta, come stiamo per scoprire.

Alcaraz davanti a Sinner: i dati non mentono

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner guidano la nuova rivalità del tennis, e lo fanno anche fuori dal quadrato di gioco. Non facciamo riferimento a tensioni particolari, anche perché fra i due giocatori sembra esserci un buon feeling, ma al conto in banca. Dal punto di vista dei guadagni ottenuti negli ultimi 12 mesi, infatti, lo spagnolo è davanti a Sinner, seppur di pochissimo. Lo spagnolo ha intascato sei milioni di euro circa in più rispetto a un anno fa, grazie anche agli accordi con BMW, Louis Vuitton e Rolex. Sinner, invece, ha migliorato i suoi compensi di oltre 20 milioni, pur restando dietro nel totale.

Nel caso di Sinner, malgrado lo stop di 3 mesi causa squalifica ha guadagnato più di venti milioni in premi ufficiali, che è anche il terzo guadagno più grande di sempre. Da un punto di vista di sponsorizzazione, infatti, il divario fra loro due è ancora molto alto. Soltanto le attività extra tennis permettono ad Alcaraz di mettere da parte oltre 30 milioni di euro. Anche sui social media primeggia Alcaraz, con 7,5 milioni di followers rispetto ai 4,6 di Sinner.

Come detto, comunque, la classifica è meno ampia di quel che potrebbe sembrare. Il miglioramento sotto questo punto di vista c’è stato eccome per il numero uno al mondo, che cercherà di difendere la sua posizione in classifica ATP all’US Open, migliorando anche i suoi guadagni annui. E magari, perché no, sopravanzare il nemico sportivo pure dal punto di vista del conto in banca. Di seguito i primi dieci del tennis mondiale a livello economico per quanto riguarda gli ultimi dodici mesi: