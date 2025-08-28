Zanardi, il video è un colpo al cuore: i fan con le lacrime agli occhi

Simbolo di resilienza, Alex Zanardi è lontano dalle scene pubbliche da tempo dopo un tremendo incidente. Tuttavia, emerge un suo video importantissimo.

La figura di Alex Zanardi, ex pilota di Formula Uno e Indy passato poi allo sport della handbike dopo il suo drammatico incidente è legata per sempre alla forza d’animo ed alla resistenza di un uomo che, nonostante un dramma che avrebbe letteralmente distrutto la vita a molti di noi, ha sempre trovato la spinta vitale per reagire alle avversità che gli sono capitate.

Talentuoso atleta fin dagli anni 2000, il pilota italiano rimase vittima nel 2001 di un tremendo incidente in pista che gli porta via entrambe le gambe, un dramma da cui molti non si sarebbero ripresi facilmente. E invece da quell’episodio, Zanardi continuò la sua carriera sportiva, correndo in auto appositamente modificate prima di passare allo sport che si corre su dei velocipedi con due ruote in cui stava primeggiando.

Poi, ecco un’altra disgrazia imprevedibile, come se la sorte volesse accanirsi su un campione che aveva reagito nel modo più coraggioso possibile alla sfortuna: il 19 giugno 2020 Zanardi è stato travolto da un camion durante un allenamento nel suo sport, per motivi mai chiariti, che lo ha lasciato in condizioni talmente gravi che non è più comparso in pubblico. In molti si chiedono come stia, oggi, ma non permeano notizie dalla sua famiglia da tempo.

Zanardi, il video drammatico

Tanti fans e supporters del pilota italiano vorrebbero sapere come sta Zanardi dopo quell’ennesimo incidente, tuttavia, come è successo anche con Michael Schumacher, sembra che la famiglia abbia preferito stendere un velo di riserbo sulle condizioni del campione di handbike che forse, non rivedremo mai più in pubblico e che potrebbe essere in condizioni troppo gravi per gareggiare ancora. Impossibile saperlo ora.

Proprio in questi giorni, sui social network e in particolare su X è comparso un video che fa venire la pelle d’oca e ricorda ai tifosi di motorsport quanto sia stato coraggioso ai tempi Zanardi. Il pilota nel 2003 tornò nel campionato CART per inaugurare la gara su quel circuito di Lausitzring che gli era costato l’incidente a bordo di una monoposto con cui doveva dare il via alla gara.

In quell’occasione la federazione permise a Zanardi di percorrere tredici giri del circuito, quelli che gli mancavano per finire la gara in quel fatale giorno in cui perse le gambe nell’incidente. Immaginate le emozioni fortissime provate dai tifosi in quel momento ma soprattutto dal pilota stesso. Un video che sapendo cosa sta passando oggi il pilota, suscita emozioni contrastanti anche in noi che stiamo leggendo.

