Cremonese, che inizio di stagione! 3-2 al Sassuolo: un rigore di De Luca in pieno recupero fa impazzire lo Zini

La Cremonese fa due su due. Dopo l’impresa di San Siro, i grigiorossi ottengono i primi tre punti anche tra le mura amiche, battendo il Sassuolo: finisce 3-2 per la squadra di Nicola il primo anticipo della 2a giornata di Serie A. Primo tempo impeccabile per i lombardi: Terracciano al 37′ e Vazquez al 39′ siglano il vantaggio e il raddoppio. Nella ripresa il Sassuolo reagisce con Pinamonti che riapre i conti e il rigore di Berardi pareggia la contesa.

In pieno recupero un rigore per la Cremo trasformato da Manuel De Luca regala a Nicola il definitivo vantaggio. Lo Zini esplode e na ha tutte le ragioni per farlo. Sei punti in due partite: un ritorno in A niente male per i grigiorossi.

Le parole di Terracciano a fine primo tempo

Così Terracciano al 45′ a DAZN: “Sono contento del mio gol, ma dobbiamo giocare come stiamo facendo senza abbassare la tensione. Oggi è una giornata speciale perchè in tribuna ci sono la mia famiglia e la mia ragazza, inoltre è il compleanno di mio fratello. La rete è tutta per loro”.

Le formazioni di inizio partita

Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Zerbin, Vandeputte, Bondo, Collocolo, Pezzella; Sanabria, Vazquez. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, De Luca, Sernicola, Floriani Mussolini, Ceccherini, Payero, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Okereke. Allenatore: Davide Nicola.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Cande, Volpato, Ghion, Pieragnolo, Paz, Romagna, Fadera, Moro, Lipani, Iannoni, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso.