ESCLUSIVA SI Taremi, dialogo in corso tra gli agenti e l’Olympiakos

Dialoghi in corso tra gli agenti di Mehdi Taremi e l’Olympiakos per cercare di strappare il ‘sì’ dell’attaccante iraniano. Taremi è da tempo ai margini dell’Inter ed è stato escluso anche dalla lista ufficiale dei nerazzurri per la prossima Serie A. Si è parlato di tante opzioni per Taremi in questa estate, ma nessuna è stata portata avanti in via definitiva. Dopo aver rifiutato le possibilità brasiliane, erano emerse le opzioni inglesi e anche un sondaggio del PSV, ma non si era concretizzato nulla. Adesso l’Olympiakos potrebbe accelerare.

Taremi in campo questo pomeriggio

Nel frattempo, Taremi oggi è sceso in campo per una manciata di minuti nel finale del match vinto 3-1 dalla Nazionale iraniana contro l’Afghanistan al debutto della CAFA Nations Cup 2025, il torneo in cui si affrontano le selezioni della Federazione calcistica dell’Asia centrale. Taremi ha giocato i minuti di recupero, sostituendo Amirhossein Hosseinzadeh. E tra pochi istanti può concretizzarsi una nuova opzione per il suo futuro.

Le parole di Marotta

“Taremi? La situazione è che lui che deve decidere cosa fare. Siamo in attesa della sua decisione”. La risposta rilasciata da Beppe Marotta ai microfoni di TRT Sport: “Calhanoglu è un giocatore importante per il presente e il futuro dell’Inter”.

Marotta sulla Champions alla UEFA: “Ripartiamo con le stesse motivazioni dell’anno scorso che ci hanno portato alla finale di Monaco, anche se è stata sfortunata. Siamo l’Inter, per cui dobbiamo essere ambiziosi”, il pensiero del presidente nerazzurro.

C’è qualche partita che la emoziona in particolare?

“Devo dire che affrontare squadre come Arsenal e Liverpool provoca una certa emozione. Certo, rappresentano una grande difficoltà per noi ma questo è il bello del calcio”.

E’ un’emozione anche partecipare sempre a questa competizione.

“Noi partecipiamo con continuità dal 2018-19, siamo la squadra che rappresenta meglio l’Italia: questo per noi è motivo di grande orgoglio”.