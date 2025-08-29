Favola Paolini, esulta tutta Italia: felicità massima

La tennista italiana replica le gesta delle quote azzurre italiane e va avanti nel torneo. La notizia è grandiosa, ecco cosa ne pensa lei.

Il periodo che stiamo vivendo è forse uno dei più fortunati dal punto di vista dei risultati e degli atleti che possiamo schierare per quanto riguarda il tennis italiano. Abbiamo ben due atleti nella top ten della classifica ATP, sperando che entrambi si qualifichino per il prossimo torneo che includerà solo i migliori nell’elenco, un campione che finalmente ha vinto a Wimbledon e tante aspettative per il futuro.

I nomi di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sono ormai famosi in tutto il mondo e anche chi non seguiva il tennis prima delle loro imprese, ora si sta appassionando a questo sport. Sarebbe però ingiusto soffermarsi solo sullo schieramento di atleti uomini. Infatti, anche il tennis rosa sta prendendo piede e in queste ore, una nostra atleta ci ha dato un enorme risultato.

Jasmine Paolini, classe 1996, si può considerare a tutti gli effetti una veterana dello sport che ha portato prestazioni di rilievo in tutti i principali tornei a cui ha preso parte, dalla WTA 1000 – che ha vinto una volta – al Grande Slam. Anche lei vanta una finale a Wimbledon, purtroppo persa ma a cui potrebbe ora seguire un altro importante trionfo da inserire nel palmares.

Paolini, grande notizia: “Il peggio è passato”

L’atleta sta competendo agli US Open dove ha messo a segno due colpi di fila: prima la vittoria al primo turno contro l’australiana Destane Aiava, ora la sconfitta dell’atleta di casa Iva Jovic, liquidata approdando quindi al terzo turno che la vedrà opposta alla ceca Marketa Vondrousova. Un risultato non scontato, considerando che Paolini viene da un periodo burrascoso con cambi di allenatore annessi.

La stessa Jasmine ha parlato positivamente alla stampa, sostenendo di essere finalmente tornata in pista: “Spero che il peggio sia passato, ho ritrovato l’equilibrio e la serenità che volevo”, ha detto al termine della sua ottima prestazione contro la Jovic che le permette di continuare a sperare nella vittoria e di andare avanti con la sua impresa.

La sfida contro la Jovic non era per niente facile, ma l’atleta aveva già giocato contro di lei cinque mesi fa: “Sapevo cosa aspettarmi, penso che giochi davvero bene e che salirà presto in classifica. Da marzo ad ora è già migliorata molto, è solida e sa toglierti il tempo, sta su tutte le palle e ha un ottimo atteggiamento. Abbiamo preparato bene la partita”, le sue riflessioni a caldo dopo il match.