Juventus, ora che fai? Kolo Muani aspetta, ma…

Randal Kolo Muani non può aspettare fino alla fine la Juventus o forse sì? Al 29 agosto, meno di un giorno dopo le parole di Damien Comolli DG della Juve che aprono diversi interrogativi sulla situazione che riguarda il centravanti francese, sembra davvero difficile pensare che nei prossimi 3 giorni Kolo Muani continui ad attendere la Juve. Ma così sembra che farà. E dopo il primo settembre però avrà solamente due possibilità: l’Arabia Saudita e la Turchia. Insomma, c’è da credere che la Juve riuscirà a chiudere tutto prima dell’inizio del prossimo mese, ma non tutto è scontato evidentemente.

Un nuovo fattore in campo

A cambiare gli scenari della trattativa è soprattutto un particolare all’interno della parole di Comolli: la Juventus deve affrontare le limitazioni del Financial Fair Play della UEFA e anche la volontà ormai assodata di Dusan Vlahovic di arrivare a fine contratto con la JUventus. Da una parte la necessità di risparmiare e guadagnare per sistemare i conti in vista dei controlli UEFA; dall’altra l’obbligo di portare a scadenza il ricchissimo contratto con il serbo. Insomma, due elementi che inseriscono il fattore economico e finanziario nella trattativa PSG-Juventus per Kolo Muani quando tutto sembrava definito. In particolare, proprio sulla valutazione in termini di costi del cartellino del giocatore: 60 milioni, a cui andranno aggiunti quelli dell’ingaggio.

Ora spetta proprio al neo dirigente francese della Juventus fa quadrare tutto e portare, dopo oltre due mesi di trattativa, il centravanti francese all’ombra della Mole Antonelliana.