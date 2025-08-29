Milan, Allegri: “Al mercato pensa la società, sono sereno. Su Gimenez e Nkunku…”

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro il Lecce.

E’ più sereno dopo stasera?

“Non possiamo pensare alla Cremonese. Sono sereno perché abbiamo una sosta di 15 giorni che sarebbe stata brutta con un risultato negativo. Al mercato ci pensa la società”.

Cosa le è piaciuto e cosa no?

“Giocare qui a Lecce non è facile, è un campo insidioso. Abbiamo fatto una buona partita tecnica, nel primo tempo il Lecce ha portato buona pressione, poi nel secondo tempo sono un po’ calati. Non ci siamo spazientiti, non abbiamo concesso situazioni favorevoli all’avversario. Sono contento. Abbiamo sbagliato in 3/4 situazioni nelle quali potevamo muoverci meglio in fase difensiva, ma i ragazzi hanno rimediato. Vincere le partite non era semplice, soprattutto dopo aver perso con la Cremonese”.

Gimenez?

“Può aiutare questa squadra, stasera ha fatto una buona partita, purtroppo gli è stato annullato il gol, ma ha dimostrato di esserci”.

Saelemaekers e Musah?

“Ottimi giocatori, come il resto della rosa. A prescindere da chi va in campo ci vuole umiltà, le partite si vincono sul campo e non perché vestiamo la maglia del Milan. E’ importante stare dentro la partita. Dopo due gol annullati la squadra è rimasta dentro la partita con serietà, è un buon segnale”.

Come ricordare questa partita?

“Come i primi tre punti del campionato. Abbiamo giocato una partita da squadra seria, responsabile, con pazienza quando non abbiamo avuto la palla fra i piedi, che è la cosa più importante”.

Allegri a Sky

“A Lecce è sempre difficile giocare e vincere, abbiamo fatto una buona partita a livello tecnico anche se nella fase difensiva dovevamo fare meglio. Oggi era importante vincere per muovere la classifica e cancellare gli errori difensivi contro la Cremonese”.

Le è piaciuto di più il Milan questa sera?

“La maglia del Milan non ti fa vincere le partite, bisogna giocare con grande intensità. Stasera abbiamo avuto pazienza ed è positivo, quando la palla non ce l’abbiamo noi non bisogna aprirsi come è successo con la Cremonese”.

Ti piace Nkunku?

“E’ un giocatore di grande qualità, davanti abbiamo ottimi giocatori, l’importante è trovare i giusti equilibri”.