Milan, Tare: “Dovbyk? Solo con scambio. Akanji deve risponderci e su Nkunku…”

Igli Tare, DS del Milan, ha parlato a Sky Sport nel pre-partita, rispondendo alle domande soprattutto a tema mercato: “La cosa più difficile è fare la scelta giusta, Nkunku è sempre stati nei nostri radar, abbiamo cercato di completare il reparto lì davanti ci siamo accorti di una mancanza dal punto di vista della velocità. Abbiamo approfittato della situazione che aveva col Chelsea”.

Dovbyk può essere l’ultimo colpo?

“Numericamente penso che ci serva un’altra pedina, stiamo valutando uno scambio e vediamo dopo la partita se sarà possibile”.

Potrebbe arrivare a prescindere da Gimenez?

“Non penso che sarà possibile, giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta e solo in caso di uno scambio sarà possibile, altrimenti rimarremo così”.

Akanji vorrebbe giocare in Champions, siete riusciti a convincerlo?

“Ancora no, però questo cambio di modulo degli ultimi giorni ci ha messo in difficoltà, queste ultime 72 ore dovremo essere bravi a portare a casa un giocatori di esperienza. Lui ha tutto quello che serve per giocare per il Milan”.

Nel 2025 il Milan ha subito tantissimi gol: frutto di errori di squadra o singoli?

“L’abbiamo analizzato bene, sia tre mesi fa che adesso. I due gol presi con la Cremonese credo siano frutti di disattenzione, da qui è maturata la scelta del cambio di modulo, per dare più sicurezza alla squadra”.

La sconfitta con la Cremonese l’ha spiazzata?

“Non spiazzato ma traumatizzato… tutto mi aspettavo tranne che quel risultato. E’ stata una settimana da incubo, dobbiamo subito fare risultato. La società ci ha messo in condizione di lavorare e completare la rosa, stasera è una partita importante per il nostro percorso, dobbiamo vincerla a tutti i costi”.

Musah resta?

“Valutiamo dopo la partita la situazione, abbiamo un accordo con l’Atalanta ma l’infortunio di Jahsari ha complicato un po’ la situazione”.