Schumacher, la notizia pesa come un macigno: persa ogni speranza

La decisione è stata ormai presa e non si può tornare indietro: shock per i tifosi del pilota tedesco che ci hanno sperato sul serio.

La Famiglia Schumacher è probabilmente una delle più famose del mondo delle corse, anche per i profani che di questo sport seguono poco o niente. Il merito? Principalmente e ovviamente di Michael, grande pilota che tra gli anni novanta ed i primi anni duemila è stato il primo uomo a vincere sette titoli iridati in questo sport, diventando uno dei più grandi di sempre.

Peccato per il drammatico epilogo della sua carriera con il pilota che – salvo miracoli – non apparirà più in pubblico. Nessuno sa davvero quali siano le sue condizioni di salute, dopo la caduta dagli sci che dieci anni fa circa gli è costata un coma e forse anche conseguenze molto gravi o irreversibili. Chi riesce a visitarlo, pur non rivelando molto, è tutto meno che ottimista.

La speranza di tanti fans, considerando che ormai suo fratello Ralf si è ritirato, è che l’ultimo erede della famiglia in ordine cronologico ossia il giovane Mick Schumacher sia in grado di perpetrare l’eredità del pilota tedesco in Formula Uno. All’età di 26 anni però, Mick non ha molte chances di tornare a correre per un titolo, specie dopo l’ultima notizia.

Bastonata per Schumacher: quest’anno finisce male

Il pilota tedesco aveva qualche speranza di tornare a correre in F1 con un team esordiente e potenzialmente sorprendente, Cadillac. Secondo lo stesso rampollo della famiglia Schumacher infatti c’erano stati “contatti soddisfacenti” con la squadra di General Motors che però non hanno portato a nulla, visto che gli americani hanno già trovato i loro due piloti titolari.

La stampa già lo diceva da tempo ma ora, c’è l’ufficialità: per Mick Schumacher niente sedile in Cadillac – almeno non come titolare – dato che a correre saranno i veterani Valtteri Bottas, ex Alfa Romeo e Sauber e Sergio Perez, fermo da un anno ma ai tempi, compagno di squadra di Max Verstappen in grado di non sfigurare del tutto al fianco del super campione.

La lineup di piloti comunicata da Cadillac spegne ogni speranza di vedere Schumi correre nel 2026 considerando che anche Audi ha già i suoi piloti e gli altri grandi team non sembrano intenzionati a sconvolgere particolarmente i loro piani prendendo un giovane che ha corso solo un paio di stagioni non al massimo al posto dei titolari. Insomma, una dura sconfitta per il giovane che quest’anno, dovrà accontentarsi delle serie minori.