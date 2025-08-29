Ultim’ora infortunio Alcaraz, tremano gli Us Open: problema evidente

Problema per Carlos Alcaraz durante il match contro Darderi: lo spagnolo accusa un fastidio fisico, paura agli Us Open

È il grande favorito, ovviamente insieme a Jannik Sinner: Carlos Alcaraz è il protagonista più atteso degli Us Open e sta rispettando le aspettative. Primi due turni passati (quasi) in scioltezza ed ora la sfida con Darderi che è iniziata come meglio non poteva: 6-2 nel primo set e vita facile anche nel secondo, almeno fino a metà set.

È proprio quando tutto sembrava filare liscio che Alcaraz ha iniziato a rallentare ed a toccarsi ripetutamente il ginocchio. Un fastidio fisico che è stato evidente dai gesti dello spagnolo e che ha lasciato tutto con il fiato sospeso. Alcaraz, che vincendo gli Us Open si prenderebbe il primo posto nel ranking, ha fatto più volte esercizi con la gamba, piegandola e ‘testando’ il suo stato di salute, prima di chiedere il medical time-out. Questo fastidio non gli ha impedito di conquistare anche il secondo set con il punteggio di 6-4, ma – al di là dei miglioramenti del rivale italiano che è entrato un po’ di più in partita – sono apparse chiare le problematiche fisiche di Alcaraz.

Alcaraz, fastidio al ginocchio: gli Us Open in allarme

Alcaraz è ricorso all’aiuto dei fisioterapisti ma ha rifiutato il bendaggio, preferendo essere massaggiato, quindi ha continuato a giocare regolarmente. Di certo però le sue condizioni non sono perfette e si scoprirà soltanto a fine match qual è stato il fastidio accusato dallo spagnolo e se l’entità del problema potrebbe mettere a rischio – ma non sembra assolutamente – il proseguo del torneo.

Per il momento Alcaraz sta viaggiando in tranquillità verso gli ottavi di finale, dominando finora senza particolari problemi un volenteroso Darderi, testa di serie numero 32 del seeding. L’avversario più duro fin qui affrontato, ma che non sta rappresentando un reale ostacolo per il campione spagnolo. Nel post match, se non dovessero emergere ulteriori problemi, Alcaraz farà chiarezza su quanto accaduto e intanto si godrà il restante programma della giornata che vedrà in campo anche un’altra italiana: Jasmine Paolini è attesa oggi dalla sfida contro la Vondrousova, un match decisamente alla portata dell’azzurra.

Domani poi sarà la volta del derby tra Musetti e Cobolli e della sfida di Jannik Sinner contro Shapolapov che catalizzerà l’attenzione del programma degli Us Open. Dove i tifosi hanno trattenuto il fiato quest’oggi davanti alle piccole difficoltà di Carlos Alcaraz, con il problema al ginocchio che ha fatto temere il peggio.