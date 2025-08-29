Valentino Rossi, rivelazione dolorosa: “E’ stato difficile”

Ha rischiato grosso ma finalmente è uscito dall’incubo. Il corridore italiano si apre svelando le gioie ma soprattutto i dolori di correre con lui.

Come si fa ad abbandonare uno sport per cui si ha una passione innata e in cui si sono ottenute soddisfazioni incredibili come ben nove titoli iridati? La risposta è, non si abbandona! Benché si sia ritirato da anni dalle corse di MotoGP passando piuttosto alla WEC dove corre a bordo di una BMW che di ruote ne ha quattro, Valentino Rossi non è mai stato così presente nel Paddock.

L’atleta italiano più vincente degli ultimi anni pur non inforcando più una Yamaha come faceva ai tempi d’oro ha comunque una forte presenza nel Paddock dove conduce personalmente, assieme all’amico Uccio che ai tempi gli ha dato una bella mano ad avviarlo, un suo team personale, VR46 in cui corrono atleti del calibro di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, un bel line up che ha rischiato di cambiare…

Proprio il secondo ha parlato di un periodo molto difficile, vissuto all’ombra della paura che Rossi potesse scaricarlo per fare posto ad un altro atleta che in effetti, sta performando molto bene quest’anno. L’intervista di Morbidelli rivela quanto la carriera di un pilota di MotoGP possa essere letteralmente appesa ad un filo, in certi momento della stagione.

Morbidelli ha temuto di essere fatto fuori

Quando corri per la squadra di uno dei piloti più famosi della storia, devi essere consapevole che altri vorranno il tuo posto. Su questo in un’intervista con AS Morbidelli è stato trasparente: “So bene che il mio posto è molto ambito dagli altri piloti. Ce n’è uno giovane che ha tante chance di prenderlo perché ha meno anni di me”, rivela Franco parlando chiaramente di Pedro Acosta, ora impegnato con KTM ma accostato a VR46 durante la stagione.

Per Morbidelli fresco di rinnovo, è arrivato finalmente il momento di tirare il fiato, con la prossima stagione che lo vedrà regolarmente impegnato con la squadra del Dottore senza brutte sorprese che, però, ha temuto fino all’ultimo: “E’ stato difficile. Il periodo più ‘caldo’ è stato al Mugello e ad Assen, quando Acosta voleva parlare in TV con l’immagine della VR46 alle spalle. Non mi ha fatto piacere”, riflette il pilota italiano.

Alla fine di questa riflessione però, Morbidelli mostra anche un grande attaccamento ai colori del team, affermando che qualora Rossi dovesse vedere in un altro pilota il talento necessario per portare il team al livello successivo, non esiterebbe a farsi da parte. Almeno per il 2026 però non sarà necessario.