Addio Ducati, Bagnaia cambia: l’annuncio è ufficiale

Potesse tornare indietro, Bagnaia non lo farebbe. La confessione del campione mostra un distacco dal team Ducati sempre più forte.

Escludendo improbabili sorprese dell’ultima ora che con il suo compagno di squadra praticamente già campione in carica sono ancora meno possibili, la stagione di Francesco “Pecco” Bagnaia del 2025 in MotoGP si può sintetizzare con un solo termine: deludente. In sintesi, stiamo assistendo ad una situazione molto simile a quella di Ferrari in Formula Uno con Hamilton ossia quella in cui un pluricampione non riesce proprio ad incidere in gara.

A differenza di Lewis che sta guardando con fiducia al 2026 parlando di difficoltà nell’adattarsi però, Bagnaia guarda addirittura al passato, ripiangendo le scelte che lo hanno portato a questo punto. E di fronte a certe riflessioni, viene da chiedersi se magari Pecco non accetterebbe un’offerta pratica magari da Honda Repsol che, a parole, gli sta facendo la corte da tempo.

Essere uno dei piloti migliori della griglia all’ombra di un compagno di squadra ingombrante e, sopratutto, in sella ad una motocicletta che non sembra offrire le prestazioni giuste per vincere – anche se a giudicare dai risultati di Marquez il problema è certamente legato all’adattamento al modello – è molto frustrante. E Bagnaia potrebbe aver toccato il limite.

Bagnaia si confessa: “E’ chiaro che lo farei”

Se in Ungheria Bagnaia è scivolato all’ottava posizione, lo smacco peggiore lo aveva probabilmente subito al Red Bull Ring, pista dove ha vinto più volte negli ultimi anni e su cui ha ceduto per la prima volta nella storia proprio a Marquez che non si è lasciato influenzare dall’incontro avuto con Valentino Rossi nel pre gara, con i due che non si sono neppure guardati.

In una recente intervista ribattuta da Formula Passion il pilota torna a rimpiangere la motocicletta che aveva lo scorso anno, quando ha combattuto per il titolo fino all’ultimo prima di arrendersi a Jorge Martin: “Se tornassi indietro nel tempo, con l’esperienza accumulata sino ad oggi, è chiaro che opterei per correre con la GP24. Ma all’epoca dei test invernali non avevo visto questa differenza”, l’ennesima dura critica alla moto che guida quest’anno che proprio non gli va bene.

“Sono assolutamente certo che il feeling con la GP24 sarebbe migliore rispetto alla GP25, ma non ho bisogno di dimostrarlo provandola, dato che poi non la potrei utilizzare”, conclude uno sconsolato Pecco che però, così guarda al passato, non al futuro. E se correre con un’altra moto potrebbe riportarlo al vertice, che cosa lo frena da cercare un contatto con un altro team? Forse, proprio niente.