Champions League, il calendario di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus

La UEFA ha reso noto il calendario della League Phase della Champions League. Ecco le date delle italiane.
Il calendario del Napoli
1ª giornata: giovedì 18 settembre, ore 21, Manchester City-Napoli.
2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Napoli-Sporting Lisbona.
3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Psv Eindhoven-Napoli.
4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 18:45, Napoli-Eintracht Francoforte.
5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Napoli-Qarabag.
6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Benfica-Napoli.
7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Copenhagen-Napoli.
8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Napoli-Chelsea.
Il calendario dell’Inter
1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Ajax-Inter.
2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 21, Inter-Slavia Praga.
3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Union Saint Gilloise-Inter.
4ª giornata: mercoledì 5 novrembre, ore 21, Inter-Kairat Almaty.
5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Atletico Madrid-Inter.
6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Inter-Liverpool.
7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Inter-Arsenal.
8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Borussia Dortmund-Inter.
Il calendario dell’Atalanta
1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Psg-Atalanta.
2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 18.45, Atalanta-Bruges.
3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Atalanta-Slavia Praga.
4ª giornata: mercoledì 5 novembre, ore 21, Olympique Marsiglia-Atalanta.
5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Eintracht Francoforte-Atalanta.
6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Atalanta-Chelsea
7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Atalanta-Athletic Bilbao
8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Union Saint Gilloise-Atalanta.
Il calendario della Juventus
1ª giornata: martedì 16 settembre, ore 21, Juventus-Borussia Dortmund.
2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Villarreal-Juventus.
3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Real Madrid-Juventus.
4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 21, Juventus-Sporting Lisbona.
5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Bodo/Glimt-Juventus.
6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Juventus-Pafos.
7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Juventus-Benfica.
8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Monaco-Juventus.