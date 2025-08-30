SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Champions League, il calendario di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus

Champions League, il calendario di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus

di
Champions League, il calendario di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus

La UEFA ha reso noto il calendario della League Phase della Champions League. Ecco le date delle italiane.

Il calendario del Napoli

1ª giornata: giovedì 18 settembre, ore 21, Manchester City-Napoli.

2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Napoli-Sporting Lisbona.

3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Psv Eindhoven-Napoli.

4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 18:45, Napoli-Eintracht Francoforte.

5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Napoli-Qarabag.

6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Benfica-Napoli.

7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Copenhagen-Napoli.

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Napoli-Chelsea.

Il calendario dell’Inter

1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Ajax-Inter.

2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 21, Inter-Slavia Praga.

3ª giornata: martedì 21 ottobre, ore 21, Union Saint Gilloise-Inter.

4ª giornata: mercoledì 5 novrembre, ore 21, Inter-Kairat Almaty.

5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Atletico Madrid-Inter.

6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Inter-Liverpool.

7ª giornata: martedì 20 gennaio, ore 21, Inter-Arsenal.

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Borussia Dortmund-Inter.

Il calendario dell’Atalanta

1ª giornata: mercoledì 17 settembre, ore 21, Psg-Atalanta.

2ª giornata: martedì 30 settembre, ore 18.45, Atalanta-Bruges.

3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Atalanta-Slavia Praga.

4ª giornata: mercoledì 5 novembre, ore 21, Olympique Marsiglia-Atalanta.

5ª giornata: mercoledì 26 novembre, ore 21, Eintracht Francoforte-Atalanta.

6ª giornata: martedì 9 dicembre, ore 21, Atalanta-Chelsea

7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Atalanta-Athletic Bilbao

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Union Saint Gilloise-Atalanta.

Il calendario della Juventus

1ª giornata: martedì 16 settembre, ore 21, Juventus-Borussia Dortmund.

2ª giornata: mercoledì 1 ottobre, ore 21, Villarreal-Juventus.

3ª giornata: mercoledì 22 ottobre, ore 21, Real Madrid-Juventus.

4ª giornata: martedì 4 novembre, ore 21, Juventus-Sporting Lisbona.

5ª giornata: martedì 25 novembre, ore 21, Bodo/Glimt-Juventus.

6ª giornata: mercoledì 10 dicembre, ore 21, Juventus-Pafos.

7ª giornata: mercoledì 21 gennaio, ore 21, Juventus-Benfica.

8ª giornata: mercoledì 28 gennaio, ore 21, Monaco-Juventus.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×