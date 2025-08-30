Leclerc sotto inchiesta: cosa hanno scoperto

Dopo la gara in Ungheria, un curioso episodio ha attirato l’attenzione della stampa specializzata. Leclerc è stato sottoposto ad un’indagine.

La stagione per il team Rosso di Ferrari è già abbastanza complicata così com’è. Immaginate se a tutti i problemi avuti quest’anno che includono le difficoltà di Lewis Hamilton nell’adattarsi alla nuova monoposto e le prestazioni della SF-25 che non sono state proprio impeccabili si aggiungesse anche un’indagine ufficiale della FIA per qualche sospetta irregolarità.

Le regole in Formula Uno sono la base su cui si costruisce un successo. Tante volte in passato un team è stato pescato ad ingannare o a mettere in campo soluzioni al limite della regolarità che nel migliore dei casi hanno portato la FIA a renderle illecite e nei peggiori, a vere e proprie decurtazioni di punti in classifica che hanno influenzato moltissimo il mondiale delle squadre.

Il GP di Ungheria è stato un po’ la solita solfa per Ferrari, Leclerc è arrivato facilmente quarto mentre il suo compagno di squadra ha fatto molta fatica, piazzandosi addirittura dodicesimo con nemmeno la soddisfazione di un misero punticino. Tuttavia, il colpo al cuore per la squadra è arrivato dopo la gara quando la FIA si è presentata ai box con alcune domande.

Controlli su Leclerc e non solo: cosa è emerso

Non è raro che la FIA invii dei commissari tecnici ad ispezionare le automobili in modo randomico dopo una gara. Benché non si tratti di ispezioni che possono variare l’ordine di arrivo delle monoposto, possono però riscontrare comunque eventuali irregolarità sulle vetture, specie quelle che hanno ottenuto un nuovo pack di aggiornamento da poco, proprio come Ferrari.

Ciò è accaduto anche alla fine del gran premio ungherese dove i cronisti hanno notato le auto di alcuni piloti sottoposte a delle verifiche aggiuntive. Oltre al pilota Charles Leclerc, anche Fernando Alonso e George Russell – che in Belgio nel 2024 si è beccato una squalifica in questo modo per una vettura troppo leggera – hanno ricevuto la visita a sorpresa di un tecnico della FIA.

Il controllo si sarebbe soffermato sulla telemetria delle gomme, per verificare che fosse regolare. I piloti di Mercedes e Ferrari avevano scelto una strategia a due soste mentre il campione spagnolo aveva optato per una singola sosta, forse da qui sono emersi i sospetti. In questo caso, i piloti possono tirare un sospiro di sollievo però; nessuna irregolarità è stata riscontrata. Stavolta.