LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Juve, per sbloccare Zhegrova serve l’uscita di Nico

SPORTITALIA non vi lascia soli nemmeno per un istante anche in questa sessione di calciomercato. Seguite insieme a noi le trattative e le ufficialità di questo sabato 30 agosto. Mancano pochi giorni alla fine della sessione estiva, che terminerà lunedì 1° settembre.

9:00 Per la Juventus sarebbe fondamentale trovare una soluzione in uscita per Nico Gonzalez per poter affondare il colpo su Zhegrova. L’OM è in contatto diretto con il Lille per cercare un accordo sul trasferimento che ancora non è stato trovato tra le parti.

