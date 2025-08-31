Clamoroso a San Siro: l’Inter cade rimontata dall’Udinese

San Siro teatro di una sorpresa clamorosa: l’Inter inciampa 1-2 contro l’Udinese, che centra il primo successo stagionale e infligge ai nerazzurri la prima sconfitta del campionato.

La squadra di Chivu parte bene e trova il vantaggio al 17’ con Dumfries, abile a chiudere sul secondo palo un’azione costruita da Lautaro e Thuram. Ma lo stesso olandese diventa protagonista in negativo poco dopo: un suo tocco di mano porta al rigore trasformato da Davis al 29’. L’Udinese prende coraggio e al 40’ ribalta tutto con Atta, rapido a sfruttare un’incertezza difensiva e battere Sommer.

Nella ripresa l’Inter spinge con insistenza: Lautaro inventa, Calhanoglu sfiora il gol e Dimarco trova il pari, annullato però dal VAR per fuorigioco. Nemmeno l’assalto finale con quattro punte cambia il destino del match: la difesa friulana regge, Sava blinda la porta e l’Udinese festeggia un’impresa, lasciando i padroni di casa senza punti.