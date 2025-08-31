Da Musah a Lookman: il punto sul mercato dell’Atalanta

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ai microfoni di DAZN poco prima della sfida pareggiata contro il Parma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni soffermandosi sul centrocampista del Milan e allo stesso tempo sull’attaccante nigeriano. “Musah è un giocatore del Milan, vedremo nelle prossime ore. Quello che posso dire che si sta parlando con il Milan, adesso però siamo molto concentrati sulla partita. Lookman? La posizione dell’Atalanta è stata molto chiara, vediamo le prossime ore ma non ci aspettiamo grandi novità”.

L’amarezza di Juric dopo il pari di Parma

Due pareggi consecutivi per la formazione allenata da Ivan Juric che dopo il Pisa non riesce ad avere la meglio del Parma in trasferta dopo essere passata in vantaggio con Pasalic nella seconda frazione di gioco. Il neo allenatore della Dea ha mostrato evidente delusione dopo l’1-1 del Tardini: “Non posso farci niente. È così. Spero che in futuro riusciremo a fare più gol. La cosa buona è che arriviamo e creiamo. Adesso avremo un ciclo di sette partite e da lì cominceremo a ragionare di più. Ho un gruppo di ragazzi giovani con grande prospettiva che devono lavorare bene insieme agli anziani. È tutto chiaro secondo me. Abbiamo sbagliato tanti gol ma i miei giocatori possono fare meglio col tempo”.

Il mercato nerazzurro

Dopo gli arrivi di Ahanor, Zalewski, Sulemana, Krstovic e Sportiello, la formazione lombarda è alla ricerca nell’ultima settimana di calciomercato degli ultimi rinforzi che possano completare la rosa di Ivan Juric e alzare il livello qualitativo degli atalantini impegnati su più fronti e con una Champions League da non sottovalutare. L’obiettivo è cercare di ripetere il cammino della scorsa stagione!